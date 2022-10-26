九合一大選進入最後一個月，蔡政府的防疫政策已成為主軸，以高端疫苗為核心的選戰攻防正激烈展開；即使代表民進黨參選台北市長的陳時中，選情已受到相當程度的衝擊，但民進黨政府仍執意全力防堵相關議題發酵，而非正視並回應民眾的疑慮，令人不得不猜測，疫苗政策確實存在不少疑點。

蔡政府低估人民的憤怒

因蔡英文總統認為，前衛福部長兼中央疫情指揮官陳時中防疫有功，因此獨排眾議，堅持讓陳時中參選台北市長，甚至期望由他以「防疫英雄」之姿，帶動民進黨的全台選情。不料，陳時中投入選戰後的表現卻一路走跌，除了因為他個人實力和團隊素質嚴重不足外，真正的核心還在於民進黨錯估形勢、以為兩年多的防疫政策真的得到人民的支持，殊不知民意對政府疫苗等防疫物資整備不足，致人民健康財產生命所造成的傷害，累積出既深且大的民怨，早已瀕臨頂點，作為蔡政府防疫政策核心代表的陳時中，竟厚顏投入首都市長選舉，仇恨值不斷攀升，遂成為觸動民怨爆發的導火線。

蔡政府為營造防疫有功的形象，對內、對外都花費極大的資源進行宣傳，並且因為正好搭上美中對抗的列車，取得地緣政治紅利，成為歐美政治人物和媒體多所吹捧的對象；在台灣內部就更不用說了，取得輿論控制權的民進黨政府，不斷利用政府公關、媒體和網路宣揚蔡政府防疫「超前部署」、「世界怎麼跟得上台灣」等等。

這一套套的話術多屬政府自己炮製，但說多了、說久了，蔡政府自己也自我陶醉。然而，無論政府怎麼吹噓，人民真實的感受點滴在心頭。兩年多以來，從口罩到疫苗，沒有一樣防疫和醫療物資，民眾不需要靠排隊取得，甚至還要透過不斷當機、麻煩得要命的網路系統登錄，這樣的過程一而再、再而三，民眾怨聲載道，但蔡政府卻充耳不聞，仍然信心滿滿自認是防疫績優生。

一再排隊，人民可以忍；再三申請，人民可以等。然而，從去年到今年的疫情大爆發，至今未歇，已造成超過755萬人染疫、逾1.2萬人死亡，如此血淋淋的數字證實蔡政府的防疫成績全是吹牛，台灣人民已忍無可忍。但民進黨政府顯然低估了人民的憤怒，從外界形容陳時中是「踩著一萬多個屍體參選」，就可知他投入首都選舉，不但毫無正當性且評價非常負面；陳時中被稱為是「史上仇恨值最高的地方首長候選人」，其來有自。

陳時中選後仍應受調查

接著蔡政府全方位防堵疫苗政策的公開，更進一步引爆全民不滿。從立法院疫苗調閱小組看不到疫苗價格引發爭議、審計部的查核報告要求衛福部疫苗合約適度解密，到國民黨台北市長候選人蔣萬安公布政府疫苗採購的除外條款，外界對蔡政府必須公開疫苗採購合約、特別是價格等細節的要求，一波接著一波，但民進黨政府不但迄今未給予正面回應，且一律斥為「國民黨的選舉奧步」，然而，公開政府資訊本是執政者的責任與義務，不只在野黨，全民都有知的權利。

而後高端疫苗未獲日本認證，更是壓垮蔡政府疫苗謊言的最後一根稻草，儘管最後政府緊急祭出高端戰士可免費補打其他疫苗，以及赴日旅遊的高端族PCR費用由高端公司支付等措施，但「高端地雷」顯然還在持續引爆，近日傳出高端的二期試驗是委由陸資公司辦理，高端公司也已默認。至此，蔡政府一路吹噓的高端疫苗台灣價值已形同破產，剩下來的就是疫苗在研發、核准EUA及政府大量採購的過程中，是否涉及非法護航及炒股等問題。

既然蔡英文不信邪，硬要推陳時中參選；既然民進黨政府就是要繼續暗槓疫苗審查及採購的資訊，那麼這次選舉，民意就必須告訴這個傲慢的政府，一手遮天是行不通的，人民拒絕被糊弄。陳時中也必須搞清楚，不管黑箱藏了多少汙穢不堪，翻箱倒櫃都要攤在陽光下，讓人民看個透亮！