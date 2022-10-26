距離11月26日九合一大選投票日不到一個月，中選會26日明確表示，根據現行相關法律規定，確診者不能出門投票。依疫情發展情勢推估，投票日大約至少有30萬人無法投票，形同遭到剝奪基本公民權。

中選會表示，有關確診者能否出門投票，須依循指揮中心的規範。日前疫情指揮中心宣布，確診者須隔離滿7天後快篩陰性可提前解除自主健康管理，但在前7天不可出門投票，如果滿7天無法證明快篩陰性，則仍需進行7天自主健康管理，同樣不能出門投票。

如果要增加確診者投票的機會，有三種可能：一是指揮中心將「嚴重特殊傳染性肺炎」由第5級法定傳染病降為第4級，就可順勢解除居隔等規定，目前旅遊就降級、邊境也開放，可見蔡政府也認為疫情可控甚至有普遍化的趨勢。但傳染病降級涉及指揮中心的運作，現階段蔡政府應該還「捨不得」這麼做。

二是減少確診者的隔離相關規定，如將目前7+7改為5+3甚至3+5，但指揮中心才剛宣布11月7日放寬，投票日前放寬的可能性不高。三是設置確診者特別投票所，但中選會說目前國內對「不在籍投票制度」未有規範，所以不考慮。簡單講，民進黨政府就是鐵了心，要讓確診者很難出門投票。

近日蔡英文、賴清德等一票民進黨高官要員趁著輔選，到處宣傳「18歲公民權代表民主前進，會讓台灣更進步」，拚了命要讓18歲民眾擁有投票權，但是卻對幫助確診者有機會投票顯得意興闌珊，甚至全力攔阻。為什麼會有如此不合理且矛盾的行為？說穿了還不是自私自利的選票考量。蔡政府機關算盡，不惜違憲也要沒收人民的參政權利。