十七歲的她，是廣東佛山市高考理科狀元；今年暑假，剛滿十八歲的她是北京清華大學經管學院大二學生。在廣東每年約有七十多萬考生，百名內的學生才能考上清華。如果在台灣，她是能考取台大醫學系的學生。

暑假因為疫情，北京清大的高中科學營在線上舉辦，我是台灣領隊老師，她是我們小隊的隊輔。營隊期間她積極熱情地帶領學生，我對她印象深刻。畢業於台灣清大的中學數學老師，遇見考上北京清大的學霸，我產生了好奇。

暑假的她，就是忙，安排滿滿的行程。我們合作的線上營隊結束後，她還有幫忙清華暑校的實體課程，除了帶班也有授課。兩個活動完成後再和同學去銀川參與黃河的水利考察，在大漠參訪並做研究。回到廣東後又去銀行實習，空檔則去學開車考駕照。她充分運用假期時間來拓展視野。

我問她考上清大的心得，她認為確實是挺辛苦的。具體來說，就是扎實地做學問。高中三年，自己整理超過二十本活頁紙的筆記，並善用時間與學校資源，一有不懂的地方，便立刻去請教老師，每天讀書直到宿舍關門。最重要是方向明確，她在高二寒假立定目標，想走金融和經濟領域，未來計畫在北京發展，嚮往考上名校。

她中學時有談戀愛。我問如何在學業與愛情之間取得平衡，她覺得並沒有花太多時間。就是每周吃幾次飯，晚修下課一起走回宿舍，再來就是彼此聊聊天吧，同時父母也知道她交男朋友。總結地說：對她而言讀書雖然是最在意的事情，但生活不是只有讀書而已，她學音樂，玩活動，每天還會跑步，談戀愛是其中之一。

而在微信上的朋友圈，她是漂亮的小女孩，有著多采多姿的大學生活。聚餐、唱歌、出遊、玩通宵都有。手上塗著彩妝指甲、用美顏功能拍好看的照片、每次出門都穿搭不同的衣服。她說：「女孩子，總是愛美的！」對比她在數學筆記上寫著密密麻麻，整齊卻艱深的算式，更有一種反差的魅力。中學時她是學校卓越班的數學代表，還曾參加奧林匹亞數學競賽培訓！

去年冬天，是南方小孩第一次在寒冷的北方生活，元旦假期她忙著準備期末考。她在微信朋友圈寫著：我說，我不想一個人跨年，我說我要甜甜的，我要一直甜甜的過下去。我問她想談戀愛了嗎？她回答：「做自己想成的人，做自己想做的事，比談戀愛更有意義！」

今年的跨年將至，我會關注她的朋友圈，由衷祝福她順利，再會。（陳宜廷/數學老師）