1936年10月22日，蔣介石到西安，駐節臨潼華清池，為舒解張學良之不安情緒，培養融洽氣氛，首先和張、楊虎城、邵力子（陝西省主席）同遊華山兩天。

蔣介石為適應張學良之抗日願望，准張設立東北軍整編委員會，以張為主任委員，何柱國副之。重立預算編制，由南京中央補助。這原是張之願望，今予彌補之，志在安撫。然已非其時矣。此時張之唯一要求，乃為「聯共抗日」。蔣來西安，正其進諫機會。蔣在10月28日的《日記》中，感嘆「漢卿乃如此無識，可為痛心！」顯然拒絕了張之進諫。兩天後，徐永昌來到西安，張對徐說，他勸蔣與共妥協，蔣說：即使共黨當面以手槍擬之，亦不與之談妥協。蔣又云：共黨能無條件的交槍受編乎？否則不論矣。張說將再請於蔣。

張學良也將他諫蔣介石情形告知葉劍英，說他向蔣說明首先應當抗日，抗日必須聯俄，要聯俄不能不容共時，蔣斷然說：匪日皆應打，共產國際要中共和國民黨合作，他要中共投降，匪如不降，絕不抗日，如俄要他容共，他決不聯俄。因此，葉向中共中央報告說：「蔣、張會談結果亟（極）惡。蔣表示匪不剿完，決不抗日」；「此路已絕，張將無能作為」；「此間人士對蔣之主張，大為不滿，正醞釀反對言論」；「有主駐蔣說」。所謂「駐蔣」，有解讀為「捉蔣」者。

此時綏遠發生戰役，日本組織的偽蒙軍，供以軍火，進犯綏東。蔣駐洛陽指揮綏遠抗戰。11月24日，國軍傅作義部攻佔百靈廟，蔣派陳誠赴晉指揮，意在擴大綏遠抗戰，得到傅作義的支持。張則連續電蔣，請往洛陽面陳意見。並上書「請纓抗戰」，請調東北軍北上作戰，否則，彼之「統率馭使，必增困難。」似有要脅之意，蔣不同意，仍要他剿共。說「張學良要求帶兵抗日，而不願剿共，此其作事無最後5分鐘之堅力也。」

但張之急於要求調東北軍赴綏作戰，是為實現晉軍、東北軍、紅軍三方面合力抗戰的前議。為此，張要中共駐其總部代表劉鼎轉告中共中央，設法在軍事上遷延1、2個月，屆時各方力量，會有變動。

毛澤東根據張的告知，致其紅一方面總司令彭德懷說，張學良承認盡力使全線停戰，但又謂無法長停，似蔣尚不願取長期守勢。1、2月後，綏遠、西北、全國，有起較大變化可能。張建議我軍熬過1、2個月。

毛並兩次致電北方負責人劉少奇，要他急須同晉綏當局成立友好關係，以便紅軍行動。其條件：為晉綏容許紅軍參加抗日，畫定一定防地，幫助解決給養、彈藥。紅軍願服從閻之統一指揮等。

張學良於12月1日得到毛澤東電，得知葉劍英再來西安，協調兩軍行動「新步驟」。張於次日自駕飛機飛洛陽，向蔣聲稱西安將有變亂情勢，已迫不及待。因而使蔣改變了綏遠抗戰計畫，決定去西安處理「危局」。據蔣這天《日記》所記：

東北軍之兵心，為察綏戰事而動搖，則剿赤之舉，幾將功虧一簣。此實為國家安危最後之關鍵。故余（蔣）不可不進駐西安，以資鎮攝，而挽危局。

即在張學良到洛陽的第二天（12月3日），陳誠告知晉方：「已不主動攻商都矣」。這是取消了擴大綏遠抗戰計畫。

蔣原計畫攻取綏東商都，擴大綏遠抗戰，閻錫山與徐永昌均不以為然，蔣不因此而停止。未嘗不是藉攘外以安內，轉移目標對外，消弭內部的矛盾和衝突。如今張學良來到洛陽，說是因綏戰而兵心動搖，在蔣聽來，認為後方出了問題，前方何能抗戰！因於4日進駐西安，全力剿共。這又回到「安內攘外」的原點了。逼張剿共，而不允其出兵綏遠抗日，蔣、張之間的矛盾更為尖銳了。值此難以化解的情勢下，口諫既告失效，唯有採取兵諫，以求一逞。

1936年12月12日，轟動中外的西安事變終於爆發了，張學良終於幫助中共達成了「逼蔣抗日」的目的。張發動西安事變的首通電報，即是向中共中央「報功」說：

吾等（張、楊）為中華民族及抗日前途利益計，不顧一切，今已將蔣及其重要將領陳誠、朱紹良、蔣鼎文、衛立煌等扣留，迫其釋放愛國份子，改組聯合政府。

張、楊當日並向各方公開通電，除強烈指責蔣之「誤國」政策外，並提出以下8項主張：

1.改組南京政府，容納各黨各派，共同負責救國。

2.停止一切內戰。

3.立即釋放上海被捕之愛國領袖。

4.釋放全國一切政治犯。

5.開放民眾愛國運動。

6.保障人民集會結社一切政治自由。

7.確實遵行總理（孫中山）遺教。

8.立即召開救國會議。

以張、楊的本身背景來看，上項主張的提出，似乎有些滑稽。

中共方面的反應是：

立即宣布西北抗日援綏聯軍之組成，以張學良為西北抗日援綏聯軍總司令；東北軍編為西北抗日援綏聯軍第一集團軍，張學良兼第一集團軍總司令；十七路軍編為第二集團軍，楊虎城為第二集團軍總司令；紅軍編為第三集團軍，朱德為總司令。設立西北抗日援綏軍事政治委員會，以3個集團軍高級將領為委員，每集團軍3至5人，以張學良、楊虎城、朱德3人為主席團，張為主席，楊、朱為副，統一軍事政治領導。

中共中央同時提出：揭發蔣介石對外投降，對內鎮壓民族之罪狀，號召人民要求罷免蔣介石，並交人民審判。中共中央政治局於13日的擴大會議中，毛澤東肯定此一事變，「是有革命意義的，是抗日反賣國賊的」。既然事變已經發生，「把蔣除掉，無論在那方面，都有好處。」這是中共完全支持張學良的行動。

出乎意料之外的，西安事變爆發後，全國形成聲勢浩大的擁蔣潮流，國外如蘇聯之輿論，也極呼籲保障蔣介石的安全。莫斯科方面並公開譴責張學良利用抗日造成分裂，中共中央又於15日改變了態度。決定保持第三者的姿態，由支持者的角色，變為調停者的角色。南京方面，亦有鷹、鴿兩派。鷹派何應欽等主張討伐，鴿派宋子文、宋美齡以救蔣為先，主張妥協。因與來到西安的周恩來和張學良等進行談判，於12月25日達成釋放蔣之條件。條件中有：孔（祥熙）、宋 （子文）組行政院；釋放政治犯；3個月後抗戰發動，紅軍再改番號，統一指揮，聯合行動；抗戰發動，共產黨公開；外交政策，聯俄，與美、英、法聯絡。

當日下午，蔣首次接見周恩來。據周恩來報告，蔣表示：

1.停止剿共，聯紅抗日，統一中國，受他指揮。

2.由宋（子文）、宋（美齡）、張（學良）全權代表他（蔣）與我（周）解決一切（所談如前）。

3.他（蔣）回南京後，我可直接去談判。（蔣臨行時對張、楊說：今天以前發生內戰，你們負責；今天以後發生內戰，我負責。）

西安事變到此，可謂落幕，也可說是張學良幫中共的「逼蔣抗日」工作的完成。

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】