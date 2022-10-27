根據英國民調公司YouGov與劍橋大學8月24日至9月22日期間合作進行的一項民調發現，「民眾對於美國領導的西方盟國是否應出兵協助台灣，或對台提供重型武器，支持的民眾普遍較少」。也就是說，萬一台海爆發戰爭，國際社會多數民意只會提供精神上的支持，出兵就另當別論。

台灣保衛戰爭靠自己，別人幫不上忙也就算了，輿論界不時有炒作、鼓吹台灣人上場打仗的言論，例如媒體人矢板明夫指出，「台灣現在要做的，是向國際社會及中國表達絕不屈服的明確意志，以爭取國際社會的支持，也讓習近平知道攻打台灣的風險與成本，現在台灣部分人士以『愛和平、反戰』為口號，呼籲向中國妥協，但這非常容易引起習近平做出戰略誤判」。矢板明夫直言：「又不是台灣主動要去攻打中國，實在看不出台灣反戰有何意義」。

自從二戰戰敗之後，日本民眾向來相當反戰，日本自己不能打仗、也不打仗。在台鼓吹戰爭言論，聽起就像是，有戰爭威脅的台灣，剛好幫忙打中國。不只是日本，還有更多反中國家背後其實樂見台灣幫忙打中國，台海最好成為代理人戰爭的場域，不用吹灰之力，讓台灣幫忙打倒中國，台灣人淪為打中國的雇傭兵。

無論在烏俄衝突、國際媒體、反中國家相繼炒熱台海戰爭言論之下，台灣社會現在充斥著戰爭氛圍。台灣向來有和平之島美名，台灣社會應該要堅守立場，不應該輕易受到鼓吹戰爭輿論所影響。戰爭是人為的產物，除了戰爭還有和平選項，政治家的任務是防止衝突升級、爆發戰爭，避免將國家導向戰爭的邊緣，值得警惕。

台灣要避免陷入代理人戰爭

想要台灣幫忙打中國的，還有美國。美國總統拜登表示，「美國奉行一個中國政策，不支持台獨理念，但如果北京決定進攻台灣，允許動用武力保衛島嶼」。2022年9月24日美國國務卿布林肯與王毅會談時表示，需要維護台灣海峽的和平與穩定。王毅則指責「美國總統拜登對台灣發出非常糟糕和危險的信號，鼓勵台灣獨立。中國希望與台灣和平統一，並警告台獨活動越猖獗，和平解決的可能性就越小」。

美中兩國對於台灣問題立場差別在於台獨爭議認知上的不同，美國雖然不支持台獨，但對於製造兩岸衝突與矛盾，相當感興趣。美國對台政策維持「戰略模糊」近20年，從川普政府到拜登政府，美國對台政策出現變化，在美國印太戰略之下，強化美台軍事合作的強度，包括軍售，軍事交流合作，戰略對話、兩軍與政府官員互訪、軍事教育培訓課程、視察活動，目的是協助台灣解決台海軍事衝突問題，表明美國高度重視台灣安全及安全保障之義務。

維持現狀符合美國的基本利益，同時牽制中國，有利於美國國家利益。但是，2022年8月初裴洛西訪台，打破了兩岸維持40年的現狀，眾所皆知，裴洛西訪台之行，除了她個人的政治利益之外，背後是民主黨對台政策的一部分。裴洛西訪台前，美國眾議院中國工作小組對台軍售法案打前鋒，裴洛西訪台挑釁中國，隨即展開對台大規模軍演，劇情如同俄羅斯攻打烏克蘭的模式。

然而就在軍演結束之後，8月11日國防部突然公開一項25.2億台幣的愛國者三型飛彈性能維持及性能鑑測合約。台灣「烏克蘭化」劇情一路鋪陳到底，目的為了就是要能盡快賣台灣武器。台灣政策法可以說是升級版的台灣關係法，美國名正言順提高台灣戰略地位，提供台灣各種支援，使之合法化。

中國也非省油的燈，除了對台軍事封鎖，國台辦在8月10日發布了新版的統一白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》指，「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項……若台獨或外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施」。

意思是如果兩岸出現烏俄衝突模式，試圖想要分裂中國與台灣的話。中國必須要防止「台灣烏克蘭化」，根據9月21日中共國防和軍隊改革研討會上，中共總書記習近平指示，「要求軍方把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗」。中國對台仍是胡蘿蔔（和統）與大棒（武統）雙管齊下。

相反的，拜登政府想要在台海複製烏俄戰爭模式，根據1979 年《台灣關係法》有義務確保台灣安全，美國成為台灣主要武器供應者，但不代表美國有義務出兵協防台灣。單憑拜登一句話出兵協防台灣，信口開河，萬一美國政黨輪替，出爾反爾，台灣該怎麼辦？

夾在兩強中間的台灣，面臨美國強推武器，一邊隨時準備被中國武統的壓力，在張力與壓力之下，最怕「維持現狀」負荷增加，變形失去均衡，美中台關係，依舊是政府的最大考驗。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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