A與C是兩壯漢，T小而美，兩男都想要她。C與T一衣帶水，本想「一家親」，但六年前T改頭換面後，就琵琶別抱A，還說C是暴力渣男。此時，A則趁機不斷在T耳邊鼓譟：「小心C惱羞成怒，會來打妳！」然後T就天天嚷著「C要來打我」。C氣不過，也常搞些小動作，於是A跟T說：「妳就好好鍛鍊，我會幫妳準備『傢伙』，C若打來，就打回去不用怕！」但重點是，A可沒說會幫T一起打C。

上述的三角孽緣，不是寓言，而是美中台相互糾纏，又各說各話的現況。但究竟誰是善意的「郎」，誰又是惡意的「狼」？

台灣綠色政權從去年國慶的「民主大聯盟 世界加好友」，到今年國慶的「守土衛國 你我同行」，已完成了美國是超級民主好友，中國是超級極權敵人的「親美抗中保台」政治論述。從蔡政府的所作所為可知，只要是好友，做甚麼都是對的，只要是敵人，做甚麼則都是錯的。然而，台灣既自詡是言論自由的民主國家，應該就容得下我們對當道論述的質疑：排名第一的超級好朋友美國，真的值得信賴嗎？

從二次戰後確立霸權地位以來，美國就慣於把自己的問題外部化，盟友打斷牙齒和血吞已不知幾回。眼下美國聯準會（Fed）為了對抗高通膨而進行暴力升息，美元獨強的結果，導致全球市場動盪，拜登總統不僅不認錯，反而歸咎其他國家政策失當。

面對石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）不聽美國指導，執意每日減產200萬桶的決定，曾經誤判通膨情勢的財長葉倫直指此舉無益且不明智，並強調「我們非常擔憂開發中國家要面對的問題。」言下之意，未來新興國家若出現經濟危機，就是OPEC+的錯，跟美國雙率雙升無關，甩鍋功力堪稱世界一流。

基於美國價值優先不容挑戰，美國霸權的唯一性也不容撼動，近年白宮對中國的防堵，已從川普時期的獨行俠作戰，升級到拜登的揪團戰，盟友不論主動或被動入團，都要冒著流失大陸市場與被干預內政的風險。以美國對中最新晶片禁令為例，設備大廠如荷蘭ASML、半導體大廠如南韓三星、SK海力士，乃至台灣護國神山台積電都要美國「恩准」，才能進口設備至大陸，試問這種「美式民主」與威權又有何異？

此時此刻，台灣當局因為被美國「寵幸」而沾沾自喜。但別忘了，當美國登出CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），啟動IPEF（印太經濟框架），第一時間可沒讓台灣入會，而是另開「美台21世紀貿易倡議」外掛，方便在雙邊談判中對台灣予取予求。

至於扛著民主供應鏈大旗，強邀日韓台入陣的Chip-4（晶片四方聯盟），美國打的如意算盤，無疑是想把神山移到眼皮底下為其所用，從而降低對台灣「矽盾」的依賴。由此，便衍生出三個值得玩味的課題：

一、「台灣該不該把台積電當外交禮物，不斷往外送？」

二、「一旦台海爆發戰爭，誰會摧毀台積電？」

三、「如果狼真的來了，守土衛國誰與同行？」

對於第一個問題，台積電創辦人張忠謀在去年APEC線上峰會已表態：「各國晶片若自給自足，結果會相當可怕……供應鏈問題，最好還是自由貿易。」無奈政治現實迫使台積到美、日設廠，未來還可能要到德國投資。近日外資不斷「賣台」，多少也反映了對台積受政治綁架的憂慮。

對於第二個問題的前半段，張忠謀日前接受美國CBS「60分鐘」專訪時指出，「可能因為我們公司提供很多晶片給世界，或許有人（Somebody）會節制不動武，如果那人（that person）的優先目標是經濟福祉，我想他們會節制不攻台。」張忠謀巧妙地用代名詞取代對中國或習近平的指涉，且不期待戰爭會發生，因為「如果爆發戰爭，台積電就會被摧毀，所有一切都將毀滅！」

但，台積電會被誰毀？中國要發展半導體大業，「留得神山在，不怕沒矽燒」。反觀美國，沒了台積電，剛好可壯大親生的英特爾，還有滑頭的三星可當備援，答案已昭然若揭。

至於第三個問題，執政者必須面對現實：台灣在意識形態上就是個分裂社會。套用張忠謀的話術，如果有人真的以台灣蒼生為念，就應該會節制不引戰。因為在民主國家裡，沒有人有資格為別人宣誓「要戰到一兵一卒」，盡全力維持台海現狀，才是朝野最大公約數。怕就怕當道親美親到引狼入室，最終真的引來戰事，台灣民眾沒有人道走廊可以逃，「所有一切都將毀滅」！