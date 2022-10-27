距年底投票日已不足月，眼見全台各地民意丕變，民怨四起沛然成勢，猶如韓國瑜的麻將哲學，在野陣營不無可能「門清」、「混一色」，在各縣市徹底下架綠營候選人。惟南台灣尤以高雄至為關鍵，現任陳其邁市政平平，並非無懈可擊，卻始終苦無突破，甚為可惜。

綜觀陳其邁上任兩年餘時間，多數精力皆放在市政宣傳，真實政績寥寥可數。能夠讓陳其邁游刃有餘當起「網紅市長」，無非是仰賴民進黨中央執政資源「輸血」，讓高雄得以不時傳出以軌道建設為主的重大建設，呈現進展局面，再輔以市府行政資源讓媒體宣傳效益達到最大。其餘面向不大的局處施政作為，同樣如法炮製，設法營造市政欣欣向榮的假象，試圖以此矇騙市民法眼。

但醜媳婦終得見公婆，民調強如陳其邁，也必須全然承受民進黨中央執政敗壞下的大環境反撲力道。更何況陳其邁上任不過短短兩年餘，其擔任與連任市長的政治正當性，完全是建立在執政黨中央傾全力資源挹注之下，才能讓高雄市民勉強相信還有「未來」。絕非陳其邁個人條件超絕於眾，黨內外無人能及。

因此陳其邁的從政榮枯，隨民進黨一榮俱榮、一枯俱枯，誠屬必然。

如今就連陳其邁引以為傲，視為連任正當性來源的台積電投資案，投資規模恐將生變。原訂7奈米及28奈米的計畫，將「打到骨折」只剩28奈米。不難猜想，陳的連任利多已告出盡，轉而將面臨利空格局。

縱然選戰進入倒數尾聲，藍營市長候選人柯志恩實應把握良機開創局面，設法在陳其邁的「長庚醫師」真偽性上，主動出擊加大質疑力道，迫陳出面迎戰接受市民大眾檢驗，斷不可隨陳其邁的冷戰而被動因應。

其次，也應設法提出足以讓市民為之一亮的政見亮點，以及強攻高雄市政有黑箱疑慮的議題。例如，近期新竹市長候選人高虹安當選趨穩，正是抓住新竹市人口結構特質，包裝推出城市願景「0到6歲市府養」，完全符合人口不在少數的年輕夫妻選民需求與期待，「你傳宗、我接代」、「增產到新竹，優生又幸福」政見口號琅琅上口，柯不妨加以師法。

另外，社會大眾對於市政黑箱更是深惡痛絕。台積電設廠所用之前五輕土地，其曾遭受嚴重汙染的土壤，原應處理長達2、30年時間，才可能完成污染整治。而中央政府決策卻是捨大片鄰近台糖無汙染土地，硬是就一塊汙染控制場址，豈不詭異。而尚在整治汙染的土地卻能雀屏中選，更為配合台積電設廠期程，整治進度規畫之快令人咋舌，其監督、驗收作業之真實性讓人存疑，更缺乏民進黨念茲在茲的「公民參與」相驗的過程。

「護國神山」台積電身為世界頂尖的半導體企業，商譽維護重要性不在話下，豈能隨執政黨政治利益起舞而成為「意外的受害者」？因此，斷不可因喜迎台積電設廠，就讓任何可能違法舞弊之事含混過關，而應讓整起事件公開透明，這也是對一名市長候選人對於揭弊勇氣的適格性考驗。

藍營候選人柯志恩學經歷俱優，當可挺身而出，引領民意潮流，讓高雄搭上這班「討厭民進黨」的末班車。一個月時間應足矣。

（作者為自由撰稿人）

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