稍早，美國海事合作組織前主席、哈德遜研究所兼任研究員羅伯茲在《紐時》投書以〈是時候打破中國對海洋的控制〉文章向美國警示，「中國已成為全球海洋強國，數以千計商船在海上航行，…中國海洋發展近來已經對美構成威脅，呼籲盡早採取對策」。

近期中共外交部部長助理、發言人華春瑩揭露中共在過去9年中，在「一帶一路」倡議下，取得許多重大成就。聲稱：「中國企業在夥伴國家境外經貿合作區投資430多億美元，創造34萬多個就業機會」。也由於中共政府2013年倡議「一帶一路」，並向海外國家大量投資公路、鐵路、橋梁和港口等方面的基礎設施項目，宣稱上述對於該國的國家的經濟社會發展和民生改善發揮重要作用。

然對於上述者，西方各有褒貶之外。另據國外媒體報導，近期中國遠洋運輸公司（中遠海運）收購德國第一大港漢堡港托勒奧特貨櫃碼頭35％股份一案，將於德國總理蕭茲11月初將訪華前的10月底，完成收購。近日德國聯邦政府各部門達成妥協，只能允許中資入股24.9％，以防止中資獲得漢堡港的營運決策權。此舉將引發全球高度關注！

中共短短在幾十年時間，在一些「中國崩潰論」者唱衰之下，成為「世界第二大經濟體」，不僅讓普羅大眾懷疑，這到底是甚麼因素造成這不可磨滅的事實。近十年間中共大肆在海外投資國外國際商業港口，建立海外基地成為「海上絲綢之路」其中的一個重要環節，也驅使成為美日等軍事同盟一段時間攻訐中共戮力建立海外軍事基地最佳話題。

其實，從歷史的爬梳當中，隨著美國在二戰後，全球軍事部署耗費許多經費投資於海外；反觀，中共於1978年鄧小平實施「改革開放」大肆發展沿海經濟，40年來取得國內外經濟成果，才逐步投資軍事發展。中共這種「先經後軍」的模式，對照美國「先軍後經」、冷戰美蘇軍備競賽等，兩者在半個世紀的時間驗證下，似乎前者軍經發展道路是一套較安全與平穩的模式。兩年前美國發起對中共的「中美貿易戰」，更是證明現今的美國已經無法撼動中共整體政心軍經的實力與國際地位。

美國這種到處找國際頭號敵人的策略，已經在上（20）世紀末逐漸在全球各國「國家（經濟）發展」、「民族自決」的態勢下，東南亞國家明顯從軍經完全依賴美國，轉向軍事安全方面沒有完全依賴美國、部分軍事合作也會與中共建立關係，這方面如中共對外軍售、協助他國加強軍事設施等。

當然，中共的重點則是到處尋找在海外的經貿投資國家與地點，才是擴展海外實力的不二法門。也是習近平傳承中共在鄧小平時期主張「先發展國家經濟，待經濟有成果之餘，再逐步發展軍事」，這是中共從美蘇冷戰的歷史經驗中得到驗證。海外基地的投資布置，將是習近平時期2013年起發展「一帶一路」政策，以及前者之下的「海上絲綢之路」重要海權發展。

美國海軍在上世紀獨領風騷，海外軍事基地遍布全球，師承馬漢的「海權論」中「海權控制」部分；然時至今日，個人觀察到中共如果套用馬漢「海權論」，對於海權的遂行與運作之下「海洋使用」部分，運用龐大數量的商貨船綿密地航運，將傳統海權利用國家海外殖民地，取得海外的軍事戰略據點與主權，轉換成為建立遠洋經貿航運體系、海外商業基地、擴大對外經貿市場等「海洋使用」方面。

前、後者相較，前者是「利己」，後者可「利人」，當然在21世紀的今天，美英澳日等傳統的海權國家「軍事圍堵」政策，將淪為全世界開發國家為爭取自己國家經濟發展與人民福祉，不選邊站的原因。

馬漢海權論思想體系。（作者陸文浩整理）

相信，馬漢的「海權論」在21世紀的今天，中共除了在「海洋控制」方面，在既有號稱「中國的馬漢」劉華清在上世紀的帶領下，其海軍從「近海防禦」戰略，到習近平時期已達「遠海戰略」發展，使得海軍整體發展躍居全球海軍排行前幾名，亞洲區域龍頭。但軍事戰略發展始終離不開，服膺前述國家經濟戰略。對此，中共在21世紀的今天，在「海上絲綢之路」的倡議與實際運作下，另有全新對馬漢「海權論」在「海洋使用」上的詮釋與使用。

隨著，中共「20大」的閉幕，習近平取得第三任國家主席權柄後，立即有越南總書記、巴基斯坦總理、德國總理等高層訪問大陸，相信前者將牽動東南亞、南亞、歐洲等國家領袖定急於與中共在「海上絲綢之路」倡議下發展經貿互動，以利自己國家經濟發展、富利於民。這種經濟發展局勢，將促使中共更加提升其在全球的政經地位，突破美國傳統軍事圍堵的緊箍咒。使得習近平是否在接下來五年的任期，帶領中共坐往「世界第一大經濟體」的寶座，將成為眾所矚目的焦點。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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