中央疫情指揮中心再次放寬防疫禁令，新冠肺炎確診者從居家隔離7天期滿後，快篩陰性後不需要再白主健康管理，就可以提前解除管制；另外針對健身房、八大行業等營業場所更是不再強制量體溫，亦不強制需打滿三劑疫苗就能入場，等同於全面接受與病毒共存的事實。防疫漫漫長路走至今日，雖然這個決議是早晚要宣達執行，但目前每日確診人數仍高達2、3萬人，死亡人數亦沒有下降趨势，根本沒有科學數據來支撐放寬的決定。

世界衛生組織（WHO）示警時節邁入冬季，病毒不斷蛻變，新型變異株XBB已在新加坡在內的26個國家迅速蔓延，其極端的免疫逃脫能力，甚至等同SARS病毒，而防疫記者會針對此一消息亦有預估評論：「XBB病毒恐會在亞洲地成為取代BA.5病毒株的主流病例」。既然都有此顧慮，為何仍然會有放寬禁令的最終指導！難道防疫屢屢失策的經驗，仍然學不會要以把關國人的健康為優先考量嗎？

如此毫不苦民所苦又推委卸責的防疫態度，也難怪衛福部長薛瑞元在立法院面對施打高端疫苗無法出國的議論時，惱羞成怒反質詢式的回嗆委員：「那妳教我啊！」

「防疫靠張嘴，放寬憑感覺」儼然是民進黨政府應對疫情的最佳寫照，台灣人民要能永保安康，看來仍然必須等待真正疫況緩解露出曙光後再放鬆，自己的性命只能自己顧。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※