台灣於10月25至27日舉辦「第11屆世界民主運動全球大會」，根據大會表示，總計有來自70幾國300多名政要專家將會來台與會。蔡英文於開幕式上致詞強調台灣在應對威權挑戰時的民主韌性和創新能力等等的作為。蔡政府近年來逐漸彰顯出假民主真獨裁之政府本質，卻主辦本次民主大會，這無疑就是在打臉本場會議之正當性。

蔡政府長期使用政府機器來霸凌民眾，公平正義，也都只是欺騙選民的口號，民進黨聽不進不同的聲音，只要是跟蔡英文不同調，就會立刻遭受到綠營網軍的圍剿。靜觀蔡政府這幾年的施政作為，就是標準的口號治國的行政團隊，台灣薪資停滯，退休年金減半，勞健保調整，油電雙漲，物價通膨，青年失業率飆升，非核家園爭議，兩岸議題冷處理，諸多的負面消息，鋪天蓋地而來，但蔡政府並沒有妥善解決問題，反而更加陷入獨裁的境界。

「選前山盟海誓，選後真正歹勢」，還記得2016年選前蔡英文還再三強調絕不會開放美豬進口，但選後就只會犧牲人民！蔡政府之前要我們相忍為國，用肺發電，現在又變成了用胃保台，要來捍衛台美貿易聯盟，今年還加碼犧牲民眾甲狀腺，開放日本核食進口，當作是日本新首相的禮物！

此外蔡政府一直一廂情願認為美國支持台灣，但拜登上台後對台灣之說帖一變再變，美國人永遠都是用「眼神來防守台灣」，美國協助台灣穩定區域和平之認知，到現在還只是紙上談兵！

而美國的外交立場永遠都是採取「利己主義」，在美國人眼中「沒有永遠的敵人、更沒有永遠的朋友」，看看美國在撤離阿富汗時的荒唐，台灣人就要有所認知與警覺，蔡政府輕信美國的口頭承諾，是多可怕的一件事！

但蔡政府一意孤行，特意選在選前做出了一連串的動作，一下子讓高層官員嗆聲中國，一下子又辦理世界民主運動大會，看似號稱台灣是挺身擁護民主，但蔡政府之實際想法是想要升高兩岸情勢，用對抗來代替對話，並特意煽動本土勢力之反中心態，讓兩岸民意對撞與衝突，蔡政府才能激出綠營支持者出來含淚投票，蔡政府狠用兩岸衝突來當作選票提款機！

假民主，真獨裁的政治幽靈又因蔡政府之統治，在台灣復辟了，台灣長期以來引以自豪的民主化與公平正義的經典精神，就在蔡政府拙劣的政治操作與諸多不合理的政策規畫當中消失了。（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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