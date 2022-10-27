2020年1月新冠肺炎疫情爆發後，小三通鑑於抗疫考量暫時中斷，金廈民眾往返僅能仰賴價格高昂的大三通，同時直航航點更僅餘上海、北京、成都與廈門，來往兩岸則經常一票難求。然而伴隨疫情解禁國門逐步開放，10月13日至今桃園機場人潮絡繹不絕，對比金門水頭通關大樓卻人煙稀少，行政院從上到下不疾不徐推三阻四，面對眾多來往兩岸國人的民怨僅僅表示「目前沒有接到新的訊息」。

根據陸委會公開資料，2019年全年度往來小三通達202萬7570人次，金門民眾置產近在咫尺的廈門更有兩萬餘套，入籍金門的陸籍配偶亦已突破千人，顯示兩地在方方面面已經融合成為共同生活圈，如今政府邊境禁令逐步解除，面對民生攸關的小三通卻未同步重啟，其中究竟是政治考量，還是專業評估？

今年7月下旬，交通部長王國材親口表示「國境開放，小三通就會開」。然而近月政府上下或者左閃右避，或者拖泥帶水，尤甚者更是兩手一攤；舉凡陸委會主委邱太三與副主委兼發言人邱垂正「兩岸疫情措施有嚴重落差，台灣的CIQS（通關、證照，檢疫、安全）都做好了，但是對岸未做好整備，因此仍有待進一步溝通」「未來一定會適時重啟，而節日通航是可能的做法」，再到行政院長蘇貞昌「小三通兩邊有機制，台灣的都還在，中國自己撤掉了怎麼通？」，顯見政府對於小三通復航缺乏基本的誠意與態度，面對年底百萬台商投票的權益更是形同漠視。

小三通對於兩岸的意義，並非僅限於形式上的交通往來。2001年兩岸宣布小三通實施以來，海峽兩岸放低了長期緊張對峙的情勢，而後更進一步發展兩岸海運直航、空運直航、直接通郵的「大三通」。無論是對於金馬地區的觀光及經貿發展，或者是眾多台商台胞的返鄉便捷，甚至是兩岸及區域和平穩定，小三通都有不可抹滅的價值與意義，如同小三通首航十周年之際，時任金門大學國際暨大陸事務學系的邱垂正教授在《金門日報》表示「小三通是兩岸人民直接往來最便捷管道，並在兩岸劍拔弩張時發揮極大緩衝作用。」蔡英文總統也在視察小三通港區時指出「小三通是兩岸關係的重要里程碑，它印證了兩岸之間只要能前瞻未來發展，展現善意互動，雙方可以擱置爭議、存異求同，共同為人民謀求福祉，創造兩岸和平新局」，顯見小三通開放不分政黨路線的差異皆是朝野的共識，如今邊境解封逐步開放，面臨選舉與年底返鄉將屆之際，無疑更是政府必須優先考慮的重要工作。

小三通復航問題近來已經成為社會熱議的焦點，立法院屢次質詢攻防、金門鄉親連署拜會政府部會、民調顯示超過7成金門縣民希望恢復金廈小三通等等，政府若是持續採取拖字訣來面對逐步高漲的民意，不僅影響小三通開放與否的問題，同時更牽動著後疫情時代海峽兩岸航點與交流活動的恢復。因此希望政府能夠確實履行蔡總統在國慶所言「兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復，兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢」。誠然官方的雙邊對話此刻若是道阻且長，或者且從小三通的恢復來嘗試重啟交流。（作者為復旦大學新聞學院博士、台灣青年聯合會副秘書長）

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