自民進黨政府上台後，大力推行「新南向」政策，一方面希望台商能夠繞開中國大陸，避開九二共識、一中原則，轉而前往東南亞投資，響應政府的號召，另一方面希望吸引更多的東南亞籍學生來台就讀，能夠形成未來具有天然母語的交流橋樑。在新南向政策大旗下，各部會都必須想出新花招新舉措，特別是教育部門，把吸引學生數當成重要目標。

確實，這幾年在新南向大旗下，越來越多的東南亞籍學生來台就讀，貌似新南向達陣成功，但是，如果說是為了培養未來具有天然母語交流的橋樑，應該是要非常重視他們，可是，說到底，只是為了新南向而新南向，只看重數字的增長，這些東南亞同學來台後有受到照顧嗎？說來諷刺，高舉新南向之際，現在又有大馬女生在台被殺的事件，讓新南向又變成新「難」向！按照新聞報導，日前，一名24歲蔡姓女大生從馬來西亞來台讀書，不料10月13日被發現陳屍在租屋處，疑遭男網友勒斃，消息震驚社會。

該新聞消息傳回馬來西亞後，引起大馬網友憤怒，看看新聞下方留言「又有台魔殺死我國的女子」、「自殺＝有悔意＝可教化」、「為什麼那麼多人跑去台灣千里送人頭呢」、「你才懂什麼叫鬼島」、「在台灣，謀殺案最後凶手表示有悔意，都是可教化啦」、「已經是第3個大馬女生在台灣被殺，好可怕」。不僅大馬網友們集體憤怒，星馬一帶華人社群所關注的星洲網、ChinaPress等媒體紛紛報導，以及大馬網紅也開始錄製影片探討這些事件，說來諷刺，台灣政府不是高喊「新南向」嗎？真難啊！

時間再回到2020年，一名24歲馬國籍鍾姓女子在台南長榮大學攻讀學士學位，不料同年10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭人擄走性侵後殺害，被棄屍於高雄阿蓮山區，悲哀的是她就是覺得「台灣很安全」，才會選擇到台灣讀書，不料卻魂斷異鄉。

另外，還有一名馬國籍鄧姓女子畢業後選擇在台灣工作，不料2020年1月6日疑似因感情糾紛，遭對門鄰居45歲林姓男子殺害，遺體被肢解成5塊後棄屍到基隆山區。鄧女表哥發現聯絡不到人報警求助，警方多日搜索後才找到鄧女遺體，而林嫌早在殺人後不久就因畏罪自殺身亡，真正犯案動機成謎。

在高舉新南向大旗之際，吸引大馬學生來台就讀，說好聽是希望培養未來具有天然母語的溝通橋梁，實際上卻沒有得到特別照顧，尤其是基本的學生安全問題，大馬學生覺得台灣安全才來的，沒想到接二連三出事，真是諷刺至極，讓新南向難上加霜！（作者為復旦大學博士候選人）

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