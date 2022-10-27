「韌性」，這個常見於形容一個人個性心理的受挫力與復原力的名詞，是近年來政府機關愛用的詞彙，例如電網韌性、防疫韌性、數位韌性、資安韌性、國防韌性、民主韌性等。藉由「韌性」二字傳達出的訊息意涵，似是警告民眾現已處於困境或即將面臨巨變和壓力之中，讓大家要有承受挫折、衝擊和自行調適的心理準備與能力。至於為什麼會陷入困境或危機的原因，政府機關通常不是避重就 輕，就是避而不談。

蔡英文總統今年雙十國慶演說的關鍵詞也有「韌性」。她以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島‧韌性國家」為題，提出要強化台灣在經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力上之「四大韌性」願景，強調現階段國家發展最重要的目標，就是要把「中華民國台灣」打造成為一個更強韌的國家。

坦白說，這幾年國人對蔡總統在國慶演說上發表的談話，是愈來愈無感。對民眾而言，管他是四個堅持、還是四大韌性，真實生活的感受是四大皆空：缺水、缺電、缺錢和缺建設。蔡政府說一套，做一套，民眾早已司空見慣，因此總統談什麼，已無關緊要。倒是蔡總統每年國慶演說中提到「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣」的次數，常成為新聞話題。

今年國慶，她提到「中華民國」一詞3次，「中華民國台灣」2次、「台灣」則是51次；去年國慶（2021）提到「中華民國」6次、「中華民國台灣」3次，「台灣」47次；前年（2020）國慶，則提了「中華民國」4次，「中華民國台灣」2次和「台灣」35次。蔡總統2016年上任以來，每年國慶演說提到台灣的次數是屢創新高，並且歷年國慶文告標題也僅列「台灣」。今年國慶日的英文標語則是直接改名為「Taiwan National Day 2022」，讓英文國號「Republic of China」，消失在屬於它的日子裡。

蔡英文作為中華民國總統，心卻不在這個國家，她既無膽識推翻中華民國，也無意挑戰提出修憲案，只敢在「中華民國」的中英文國號上玩花樣，弄出幾個變形體，過過乾癮。誠如前總統馬英九所言，這樣偷渡「台灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友自嗨以外，又還有什麼實質意義呢？

撇開「台灣」這個詞在政治上的意義不談，它在我國法律上的意義是相當明確的。依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，「台灣」是指一個地理區域，與澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區，同屬於「台灣地區」。《中華民國憲法增修條文》將前述「台灣地區」，稱之為「自由地區」，以與非自由地區的「大陸地區」作區隔。再者，台灣亦非台灣省，在《地方制度法》上，「台灣省」是它最高地方自治團體，只是1999年「凍省」後，才暫停台灣省政府的功能與業務。

至於中華民國的國號、主權與治權等概念，早已清楚規範於我國憲法和法律之中。雖然有些人不喜歡「中華民國」這個國號，但這就是當前憲政法制的現狀，「中華民國台灣」不是「中華民國」，「台灣」亦無權代表「中華民國」，中華民國政府機關及公職人員應該尊重與遵守憲政法制，不可恣意混用此等名詞，故意張冠李戴、混淆視聽。

現在台灣年輕人的國家意識淡薄，缺乏對國家的向心力與凝聚力，已難喚起他們的愛國情操。造成今日這種局面，執政者難辭其咎。國號代表國家，涉及國家認同與國家格局。但看看蔡政府執政這些年，霸凌國號，盡給「中華民國」穿小鞋，如今高談「守土衛國」，真不知是要保護哪片國土。如果這不是口號，還請蔡總統先講明到底是守衛哪一國？會是中華民國嗎？若是，還請先從強化「中華民國」韌性做起。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）