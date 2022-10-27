黃義交墜樓的新聞歷時1周多，新聞熱度持續，但是社會真正的關注點應該在男人自殺率偏高，男性自殺死亡人數幾為女性的近1倍。

衛福部心理健康司網站裡，歷年全國自殺死亡資料統計中指出，我國自殺率，從民國106年起，男性自殺死亡人數幾乎是女人的近1倍。民國110年全國自殺死亡人數共3656人，死因排名第11；男性死亡人數2330人，因為落在全國10大死因之外，因此沒有引起大家注意，女性死亡人數則是1255人。

在富裕國家，男性自殺問題尤其嚴重，男性死於自殺的數量是女性的3倍，英國和美國一些研究和防治專線，更針對有自殺傾向的男性而設。成功男人自殺也不可倖免，近年歷歷可數的，政界就有台北前市議員李新、高雄市議會前議長許崑源、前立委龐建國和黃義交，企業界有前惠普董事長黃河明，學術界知名學者也有墜樓輕生的。

現今世界上，男性遭遇龐大壓力，女性進可攻，退可守；男人得負起養家責任，世界各國的文化也幾乎都要求男性堅強，英國有句「Stiff your upper lip」，就是「抿起嘴去工作吧」，中國有「男兒有淚不輕彈」，要像個男人，就是要勇武，不要顯現自己的感情。但其實男人是很脆弱的。

在男性心理醫生郭彥麟所著《男人玻璃心：親愛的，我想明白你》書中指出，男人沉默是因為寂寞；他憤怒是出於自卑；他含淚不敢輕彈是出於社會期待。

成功男人都是完美主義者，我因為工作關係，多次採訪最近墜樓的黃義交和惠普前董事長黃河明多年，他們都是如此的典型。

黃義交在1990年代，出任省新聞處長，代表宋楚瑜發言，他風度翩翩、學養俱佳，國學有修養，為人處事得宜，贏得長官、同事和媒體一致讚揚。黃義交任立委兩屆，問政、出席率、質詢率都屬頂尖，被公民監督國會聯盟評為優秀立委，為人也極為清廉。

他在新聞局期間的一位部屬說，阿交科長始終和顏悅色地對待下屬，一肩扛起部屬犯的錯誤，在公部門的長官很少能比。我在華府做特派員時，他駐華府新聞處任二等秘書，我很少跑第一線，但大活動，他都會通知我參加，也顯示他是一個很不現實的官員。

黃河明同樣也是極端追求完美的人，每次看到他，不單西裝筆挺，連在裡面的白襯衫都布料講究，柔軟但堅挺，回答問題也如他的西裝，一絲不苟，邏輯完整，修辭美善。這樣的人也絕對不會輕易向人坦白他的心事，總是鼓舞別人，幫助別人，但就像他的一位朋友在他逝世後所說，「他幫了許多人，卻沒人幫到他」，一句話道盡了很多人的遺憾。

而有些男人成功了，較容易陷在各種誘惑中，縱使脫身，眾人對其記憶很難改觀。黃義交2012年立委落選後，也安於平靜生活。如南宋詞人劉克莊的詩句，「明時各適鳶魚性，在野尤和似在朝」。但是就在他墜樓前的十幾天前，他一段20多年前的三角戀又被全盤翻起，追求完美主義的他，必然深覺情何以堪。一時的錯誤，難道要用一生的代價來付嗎？有些女人，尤其名女人，男人真是碰不得。

全國自殺防治學會指出，凡是有1名自殺死亡者，就會有至少 6 位親屬受到心理創傷，還不包含護理人員、護送人員、目擊者在內，因此社會必須重視男性自殺率偏高的問題。