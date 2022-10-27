在美國的巨大壓力之下，台灣的兵役延長已成為定局，再加上這幾日外國的主流媒體爭相報導，美國欲將台灣變成巨大武器庫（紐約時報）、美國兵推台海開戰撤離台積電員工（彭博社），不論台灣島內如何地歌舞昇平，台灣人民距離戰爭越來越近已是不爭的事實。

這其中有兩個最主要的因素，一是美國在背後煽風點火，二是蔡英文政府以抗中作為保衛政權的主要籌碼。台灣人，特別是年輕人，要有心理準備，如果選擇繼續投票給民進黨，就必須要有上戰場赴死的決心，千萬不要相信蔡英文、蘇貞昌、曹興誠那些喝紅酒、拿掃把、穿防彈衣的人的鬼話，因為他們一定會踩著你們用鮮血鋪陳的逃亡之徑，毫髮無傷地逃離台灣，在美國安養終身。

美國參院外交委員會在上個月以17票贊成、5票反對的壓倒性票數，通過「台灣政策法案」，使得美國可以全面介入台灣的軍事決策規劃和國防計畫的落實與評估，這等同間接「接管」了台灣的國防軍事，不但嚴重損害了台灣的國家尊嚴，也更進一步把台灣推向了戰爭的邊緣。

二次世界大戰以後，全世界有超過150個地區發生了超過250次的武裝衝突。 其中，美國以「執行聯合國決議、捍衛民主自由、實施人道主義援助、維護世界和平、保護美國公民生命財產安全」等作為藉口，發動了其中超過80%以上的戰爭，導致約3億人死亡，超過二戰死亡總人數的4倍。

這些戰爭美其名是因為民主與自由，其實都是為了金錢與利益。美國透過聳動的「民主自由」價值，不斷對外發動戰爭以達成「經濟掠奪」的殖民式民主，因此鮮少為當地國帶來安定與繁榮，反而帶來更多動盪與災難。從越南，利比亞，葉門，敘利亞，伊拉克，阿富汗，到最近的烏克蘭，歷史一而再地證明跟美國在政治上走得太近，至終都只會帶來災難，從繁華走向荒蕪。

蔡英文一味親美，已經讓台灣成為近年來美國武器的最大買主。蔡英文對以美國為首的西方民主陣營言聽計從，並且為了保衛政權力行「抗中」政策，將台灣塑造成站在第一線對抗共產中國的民主尖兵。殊不知現今美國與中國的對抗從來不是為了民主價值與自由人權，而是為了世界霸權與經濟殖民。蔡英文與她的支持者自詡為辣台派，卻不知用理性與智慧「保台」，一味地暴虎馮河，利用聳動的義和團口號宣傳與洗腦支持的群眾，讓自己成為一條別人牽繩下需要自備狗糧的看門鬥犬，無疑只會將台灣帶入險境。

中美對抗，爭的是世界霸權，而台灣對美國的唯一功能，就是扯住中國的後腿，阻止中國超越美國。美國既不敢主動挑起戰端，便只會拚命把台灣往火線推，冀望兩岸擦槍走火，好讓美國有機可乘。而最愚蠢的就是小英政府以及那些天天對中共喊話嗆聲的政客，名嘴，覺青，網紅們，你有看過把炸彈綁在自己身上，還死命往自己身上潑汽油的傻子嗎？這些人在「抗中保台」的民粹大旗下胡亂跟風支持一個「傀儡政權」，這只能説是台灣人自己的悲哀。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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