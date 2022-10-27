中共20大習近平工作報告裡涉台部分，被討論的最多的是「以最大誠意爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力。」跟「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。」還有，在黨章中列入「堅決反對並遏制台獨」。意思非常清楚明白。

蔡英文對20大的回應是說， 台灣要團結。說台灣越是做好準備，北京冒進的機率就越小。她說：「台灣的自由民主不是從天而降，我們一不小心就會失去全部。」她還強調，在「平等跟互相尊重下，『我國』也願意跟北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」。

她的意思，6年來沒有改變。其實，從李登輝到現在，沒有變，也就是台獨跟美國長期的盤算，就是兩國論。要求大陸就是要接受台獨的條件，和平地把台灣當成國家相處，這不是在搞笑嗎？可是，今天的台灣跟美國，就是這樣在操作。

彭博資訊26日專訪布林肯，布林肯又說北京正在加速奪取台灣。他說美國堅定捍衛利益，美國幾十年來堅持，必須以和平方式管理和解決這些歧見，說中國大陸破壞幾十年來的現狀，說美國會強化跟盟友的夥伴關係來形塑世界秩序。所以，他的意思還是說，中國是和平破壞者。這就是不斷在定性。美國是好人，中國是壞人。

他也說了，美國的一個中國政策，不包含台灣。所以，美國跟台獨意思就是不准兩岸統一，兩岸分治就是現狀，美國實質上把台灣當成一個國家，就是現狀，美國一步步讓國際接受承認台獨，就是現狀。你北京不可以干涉，不可以阻止。

所以，一切還是要回到根本與原點。台灣是不是中國領土？兩岸分治，是不是內戰造成的狀態？你能夠否認嗎？但是，美國跟台獨就是否認歷史事實。而就說台灣是另外一個國家。台灣這樣持續不斷洗腦，島內怎麼可能有人敢說，台灣不是一個國家？台獨都要完成了，又怎麼可能要跟大陸談統一？

布林肯說，美國不尋求與中國大陸發生衝突，不追求冷戰，也不打算遏制或限制中國大陸。但，美國不是才剛剛加大對中國科技的打壓嗎？半導體限制令更大。美國對中國的打壓，不但是對產品、專利、設備的禁止，甚至包括要求美國公民，跟持美國綠卡的人，不得為中國高科技工作。這不叫做對中國的遏制與限制的話，叫做什麼？

美國跟台獨正在加速台獨，要讓台灣徹底去中國化。他的四部曲就是：第一步，是先否認台灣是中國領土，也讓台灣島內不承認兩岸同屬一國。這從李登輝時期就開始了，逐步洗腦，到現在已經幾乎大功告成。第二步，就要說台灣是自由民主的，說北京是極權的、邪惡的。第三步，北京要統一，就威脅了台灣的自由民主。第四步，進一步說北京捍衛主權的行動，破壞區域和平穩定。要美國盟友共同對付北京。就像對付俄國一樣。

其實四部曲就在這裡。美國跟台獨每天翻來覆去，不斷循環往復，周而復始的講。台灣是中國領土，這是事實，這也是中國主權不可以被挑戰的事。但是在台獨跟美國的敘事裡面，完全不承認這個根本事實。所以布林肯一直用的辭是，北京要「奪取」台灣，要「併吞」台灣，直接把「統一」變成「併吞」。要讓中國變成惡意的加害者，讓大家忘記其實美國在加害中國，要把台灣從中國剝離。

但是，這種荒謬的狀況，不可能繼續下去。美國跟台獨越急，統一的步伐，就會越來越快。

（作者為作家）

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