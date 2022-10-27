世界民主運動全球大會在台北舉行，總統蔡英文開幕致詞時表示，台灣民主絕不因中國不斷的文攻武嚇而動搖，台灣民主韌性的基礎在強大的公民社會，必須確保政府高度透明，人人對國家的未來有參與權，年輕人投票年齡將向下調。蔡英文的宣示表面看似無誤，實踐面卻顯然矛盾。

民主規則破壞殆盡

從擴大政治參與的角度來看，降低投票年齡到18歲，是堂堂正正的修憲大事，理應以修憲嚴正程序進行，民進黨卻用複決權投票方式，與九合一選舉綁在11月26日舉行。民進黨的目的在逃避公投不得綁大選的規定，卻使這場擴大政治參與的民主盛事，沾惹「投機行為」之譏。

民進黨2018年公投大敗，選後把公投關進鳥籠，不准公投綁大選，如今只得繞道以複決投票名義綁大選。此例既開，未來民進黨若想以改變憲法方式達到「法理台獨」目的，想來應該不是難事。以民進黨為達目的不惜任意玩弄法條的慣性，下調年輕人投票年齡限制的好事，反可能讓台灣前途走上不歸路。

台灣民主韌性的基礎在強大的公民社會，民進黨重新執政6年，為便宜行事，民主規則幾乎破壞殆盡，公民社會越來越薄弱。最簡單的事實是，公民社會須有監督政府的第四權，但民進黨利用NCC的操控與政府的預算不斷收編新聞媒體，最可議的是把反對民進黨意見的中天新聞台撤照，讓媒體一片綠油油，為民喉舌的媒體，不是被鎖喉，就是變成御用工具。沒有監督政府的第四權，談何民主韌性的公民社會？民進黨掌控立法院多數優勢後為所欲為，已成為不受控制的猛獸，肆意立法對在野黨抄家滅族，任意設置「東廠」剝奪人民團體財產，政治、社會的對抗越來越激烈。

民進黨把台灣民主建構在個人主義基礎上，一味學習美式民主，顛覆傳統家庭與社會秩序的基礎，繼而剝奪諸如漁會、農會、農田水利會等民間團體的資產，民主化後早已脫離國民黨控制的救國團、婦聯會等社會團體，也以「黨產」名義吞吃，結果就像美國一樣，傳統秩序解構，社會走向兩個極端，不僅政治撕裂，社會和諧亦難保存。

藉口民主掠奪資源

華人社會重視群己關係，也就是社會學家費孝通研究鄉土中國家族結構，所提出的「差序格局」概念。費孝通認為中國社會是差序格局，西方社會的團體格局迥然不同。西方式的格局是綑紮得清清楚楚的柴，中國式則像石頭丟在水面後的波紋，是從家人、熟人到生人，一圈圈推出去的關係，人是圈子的中心，波紋所及就發生關係。

按照「水波紋形象」的解釋，可以理解華人社會是「推己及人」的人際關係，是以「己」為中心的動態關係，是以血緣、地緣的親疏決定公私、群己關係的相對性。這是「差」的概念，另一個概念是「序」，則是由縱向、剛性、等級化的「序」所構成，社會存在「等級」的關係，由此形成人倫規範，成為個體相互間的角色定位，並形塑社會秩序的基本準則。

民進黨破壞台灣民主最甚之處，是以西方民主的個人主義為基礎，破壞傳統家庭與社會秩序，再把民主當成掠奪資源的工具，不僅處處施行「黑箱作業」，還在社會各角落任意掠奪資源，類似護航高端疫苗，就是這種「黑箱」與掠奪的最壞惡例。

西方民主建立在「法治」基礎之上，東方民主則以「人本」為基礎。民進黨以立法院的多數暴力建立屬於民進黨的「法治」，失去公正性與正義性，已淪為玩弄法治、破壞民主的殺手。民進黨不以「人本」為基礎，工具化民主，把民主當成討好西方對抗中國的工具，置人民生命財產於不顧，這就是沒有人本之心。

民進黨舉辦「世界民主大會」，把民主當成「運動」，強調民主的工具性價值，而非理性價值。缺乏理性價值的台灣民主最終可能「威瑪化」，讓民進黨政府變成不受控制的野獸，這是比兩岸軍事危機更大的危機。