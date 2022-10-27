中共總書記習近平16日發表二十大報告，表示他將盡最大努力追求兩岸和平的願景。不過對此報告，美台卻有志一同，不是認為習近平將提前武力犯台，就是提前以戰逼談。但在二十大所有文件中並未明確表示何時以戰逼談？何時武力犯台？而華府與蔡政府的官員卻紛紛言之鑿鑿，煞有其事。

在華府，美國國務卿布林肯上周稱，北京決心加快統一時間表，但他沒明確指出日期；17日與19日他再兩度表示習近平可能會提前對台灣動武，也沒有提出任何佐證；而26日則又稱，北京不再接受台海現狀，希望加快兩岸統一進程，並開始向台北方面施壓，在施壓無效下，或以武力達成目標。在此同時，美國海軍軍令部長吉爾迪上將近期曾表示，中國最快可能今年入侵台灣，而白宮國安會發言人柯比則緩頰稱台海沒有爆發衝突的理由。

在台北，也有重要官員響應美方的看法，其中包括國安局長陳明通，他在立法院表示，台灣應該料敵從寬，他預測中共可能在2023年「以戰逼談」，這說法比各界評估的2027或2035年還要早。問題是陳明通去年才說過，只要蔡英文執政，兩岸就不會發生戰爭，此刻改口，理由是什麼？以國安局長手下謀臣如雲，怎麼會對最重大的國家情報評估做出如此大的修正？還是為討好美國，自毀我方對中共情報的專業至尊？

但陳明通最近的說法卻又立刻遭到打臉，26日國安會秘書長顧立雄接受專訪時說，「現在還沒有看到這個狀況出現。」他指出，至少在未來2、3年內，還看不到中國要在台海採取冒進行動。就擔任蔡總統國家安全諮詢的角色而言，顧立雄在一片迎合美方看法的聲浪中，仍保持了相當的冷靜與國家利益優先的原則。其餘「唯美是從」的軟骨之徒就不堪聞問了。不過陳明通和顧立雄的看法差異大，也透露了蔡總統的國安團隊專業能力令人擔憂。

美台官方一同提出北京會提前攻打台灣的說法，不僅讓亞洲國家錯愕不已，也立刻引起全球的關注，更讓台灣人民感到驚訝。為何美方如此急迫地認定「北京決心加快統一」和「在施壓無效下，或以武力方面達成目標」？難道美國已按捺不住，希望早日在台海利用台灣挑起衝突，如此不但可以開闢第二戰場，也為民進黨帶來繼續執政的機會？

但問題是，台灣準備好了嗎？當政府將台灣比擬成烏克蘭時，如果台灣大多數人民都了解這是要為美國拖垮中國大陸而戰，全民皆兵，家園盡成齏粉完全是為了美國利益，那麼到時人民的覺悟將會導致情勢丕變。

對於中共擬改變海峽中線，顧立雄表示，我方會透過戰備偵巡等方式，來維持中線存在。海峽中線是當年中美協防期間美方所畫訂的，如今事隔60餘年，時空環境、兩岸軍事實力和默契早已丕變，也讓海峽中線失去意義。但如為要因應灰色情勢，要求我海空軍繼續加強中線之巡弋，我認為巡弋可行，但不必如當年「壓在中線上」的守線要求，而應依《聯合國海洋法公約》與航行自由為基準，賦予更大的彈性，俾利於我方兵力運用與創造有利的態勢。

（作者為海軍退役中將）