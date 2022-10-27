近日傳出故宮針對最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約，也就代表文物將離開故宮，從此民眾無緣再見。老故宮人以為此舉匪夷所思，既不能理解院方用意，更憂慮重要文物未來的流向。基於故宮典藏中華文物的重大職責，吳密察院長應公開回答三個問題。

民國57年故宮外雙溪新廈落成，原命名中山博物院，既紀念中山先生，也思考未來若故宮文物歸建北京，此博物院將成為台灣文物展示之處。民國58年「蘭千山館」主人林伯壽(季丞)先生，因精於鑑別書畫，遂被推舉為中山博物院管理委員會常務委員。林伯壽先生曾潛心蒐羅流散海外文物，極為賅博。他又廓然大公，不想私藏，希望文物與台灣人民共享，更希望能開啟私人捐贈文物、豐富地方收藏之風，遂慨然將書畫219件、古硯109方「寄存」中山博物院，並附上100萬展曝費，聲明來日故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留台灣中山博物院。這皆見諸於《蘭千山館名畫目錄》前序中。

這批文物非常珍貴，歷年來故宮展覽經常借助於此。民國108年故宮送4件書法珍品到日本東京參展，與顏真卿〈祭侄文稿〉同行的就有「蘭千山館」的〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉兩件。故宮目前正在展出的「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，也有此二件文物在列，其對故宮之重要性不言可喻。

「蘭千山館」明清文物亦多精品，如：明馬湘蘭群仙卷、明顧媚畫幽蘭卷、明林雪山水卷、清朱耷墨荷軸、清金農梅影圖卷、清羅聘畫蘇小小像軸、清朱鶴年鄭元和圖軸等，故宮歷次策展時多加借重。請問吳院長，院方不再續約，表示故宮已不需要這批收藏、保管、整理、修護、編目、拍照、出書、展覽已50餘年的文物。請問，院方「不續約」的依據為何？

民國91年林先生後人亦承襲祖上遺風，寄存不少文物在故宮，其中〈華喦寫生冊〉全冊共24幅，題材豐富多樣，且一圖一境，大異於純粹追摹物象的擬真之作，故宮曾闢專室展陳此冊，並有專文介紹。林家後人克紹箕裘，熱愛家邦之心昭然。如今，故宮傳出不再續約，文物即將寄存期滿，豈非灰了志士之氣？故宮本負有搜羅、典藏中華文物之職，請問院長：您有權利放棄職責嗎？

民國67年手創武漢大學的王世杰校長，與張岳君先生、羅志希夫人，聯合捐贈三家珍藏之八大、石濤、黃道州等大家名蹟，以豐富故宮收藏，故宮且有圖錄行世。王校長發願，回歸後自身珍藏77件將遺贈武大，故名之曰寄存。請問吳院長，你又將如何處理此寄存文物？

煌煌故宮，不但匯聚千年中華文物瑰寶，也蘊含無數先賢的託付與對故土的大愛。過去故宮有管理委員會，院長如有妄動，就能牽制。今日吳院長雖大權獨攬，但可以擅自決定國寶去留嗎？不該面對國人將此事做個交代嗎？

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）