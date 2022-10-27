中共二十大結束後，兩岸關係與台海安全更受關注，由於年底九合一選舉民進黨選情看衰，藉由「抗中保台牌」刺激選情的氛圍又浮上檯面；而綠營這次也加大訴求力度，開始操作升級版的「戰爭牌」。

為此，國安會祕書長顧立雄首度接受了媒體專訪，原本外界以為他能有讓研究中共黨政專家佩服的精準分析或情資，但從他稱中共前總書記胡錦濤「被離場」可能是刻意安排、新科常委李強等分析毫無新意，與外電各種報導、網路流言並無不同，彷彿我國安首長的情資與見解和一般的網紅名嘴水準一樣。

更令人不解的是，顧立雄只強調我方備戰布局的重要，完全沒有提到應如何避戰的戰略，又大談發展不對稱戰力的各種武器建構，一副老神在在，好像比國防部長還要更懂軍事。相對地，真正懂軍事的國防部長邱國正則是戒慎恐懼，坦承兩岸情勢「不但嚴峻，而且若稍微處理不慎，事態會很嚴重。」

前參謀總長李喜明也指出，台灣需要同時向中共提供「威脅」及「保證」，以嚇阻戰爭發生；並分析台灣人缺乏危機意識的原因，是對危機訊息接收不足，如8月共軍圍島軍演，飛彈越過台灣本島上空，共軍操演船艦也比想像「接近多了」，政府卻不願讓人民知道這個資訊。

國安局長陳明通日前還說，共軍最快可能在2023年採取軍事動作；顧立雄則表示，現在沒有具體情報和徵兆顯示在2023年會發生類似狀況。民眾到底要聽信誰的？

更荒謬的是，蔡政府的文人國安首長不斷操作大陸要打台灣、台灣不必怕，而真正的軍人卻提醒兵凶戰危，這是什麼半吊子的「戰爭牌」？