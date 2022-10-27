中共二十大閉幕，台灣再度陷入戰爭的憂慮中。國安局長陳明通一改往日「蔡總統任內兩岸不會打仗」的鐵口斷言，改稱2023年對岸或「以戰逼談」；國防部長邱國正也不斷被問到有關兩岸開戰的問題。民進黨明知今年選戰「抗中保台牌」民眾反應冷淡，卻依然我行我素，恐怕是在思維深處對中共二十大產生嚴重誤判。錯誤的判斷必然導致錯誤的回應，美中兩頭大象正在打架，台灣沒有任何犯錯空間，國人須正確解讀二十大所釋放的訊號。

和平統一是第一選項

目前對中共二十大後兩岸開戰的各種理由充滿以偏概全的認知：一是認為「習核心」大權獨攬，下一步就是拿下台灣，為自己創造歷史功業；二是發現中共新常委「改革派」色彩淡，執政將不再聚焦經濟，可能轉型備戰體制；三是注意到二十大報告中有關中共建軍百年目標、對台「不放棄動武」等表述，認同美方智庫預測的武統「2027時間點」，甚至更早。再加上8月中共圍台軍演，蔡政府積極鼓勵加強民防，社會對大陸攻台「倒數計時」的感受強烈。

不少人將中共二十大視為大陸對台政策「由和統到武統」的轉捩點，其實不然。首先，二十大報告涉台部分並未出現任何新論述，即便是首次出現在黨代會報告中的「新時代解決台灣問題的總體方略」，這個「方略」也是以2019年《習五條》為基礎，已在今年8月大陸第三份《對台白皮書》中完整闡述。換言之，根本不存在二十大放棄和統、轉向武統的問題。同時，二十大報告既沒有提升對台工作在中共各項治國事務的次序，也沒有調整反獨先於促統的對台工作次序，新修改的中共黨章加入「反獨」文字，只能解讀將強化「反獨」作為，不代表將推動「武統」。

具體而言，二十大報告重申「以經濟建設為中心、堅持改革開放」，繼承了鄧小平時代基本路線。不僅如此，報告關於「未來五年主要目標任務」中，並未出現有關解決台灣問題或完成統一的表述，「2035年發展總體目標」亦未就對台工作有所設定。說明北京仍以追求中國的現代化為施政主軸，新一屆政治局委員中，出現多位留學歐美、工科背景、60歲以下的新人，足以證明所謂「改革派退出」純屬臆測，改革開放、和平發展仍是二十大後北京的主旋律。

談判與交流才能避險

如果說北京正在加緊做台海爆發戰事的準備，確保擁有因應法理台獨的軍事能力，倒是一點都不假，也能從二十大報告的字裡行間，以及新任中共軍委之中得以印證。但正如大陸新版《白皮書》及二十大報告所言，和平統一依然是第一選項和最佳選項，武統只是在法理台獨、外部干預等不得已情況下的「斷然措施」。北京並未設定統一時間表，更無最後時限，可以判斷只要兩岸有政治互信、有協商意願、有交流合作，兩岸就可以盡可能維持和平發展，不會滑向武統深淵。

北京加緊準備武力攻台，一來是因為民進黨政府自2016年執政後，不但推翻九二共識的政治基礎，讓兩岸協商難以為繼，更立法對兩岸政治談判設下不合理的門檻，大陸對「和平統一希望正在消失」的認知愈加深化；二來是因為自川普政府開始，美台關係快速升級，美國對台政策在實務上逐漸接近戰略清晰的臨界點，引發大陸不得不推進以武力遏阻美台關係質變的規畫。當然，美中結構性對抗是根本因素，卻由台灣承擔安全困境螺旋最尖端的壓力，但台灣並非別無選擇，依然有避險的辦法。

中共二十大後習近平對台戰略更加清晰：以和統優先、以武統為後手，談是上策、打是下策，反獨為急、促統為緩。對台灣而言，備戰固然不能放鬆，但不能本末倒置，輕率以備戰去否定爭取談判、爭取和平的正當性和優先性。民進黨政府如何跳脫選舉政治的桎梏，回歸憲政體制下的兩岸政治定位，與大陸恢復民間交流、創造談的可能性，才是不被美中「大象打架」踩扁的智慧選擇。