台灣自1945年光復以來，1996年產生第一任民選總統，接續歷經3次政黨輪替，政權皆能和平轉移，自由精神及民主價值在台灣發揮到極致。但，自從民進黨第2次取得執政大權後，熟知舆論擴大效應，便積極利用綠媒形塑民意，協同網軍帶風向、衝聲量，打壓異見、剷除異己，關閉新聞台、清算在野黨，以遂行其政治目的，並將「抗中保台」奉為神主牌，大賣「芒果乾」、大賺選舉財，導致台海充斥肅殺氣氛，完全把人民託付的國家命脈帶向戰爭邊緣的險境。

台灣民主基金會聯袂美國民主基金會共同舉辦「第11屆世界民主運動全球大會」25日盛大開幕，這其實是台灣花錢當凱子配合美國演出的大拜拜活動，然而蔡英文身為國家元首，卻在致詞時借俄烏戰爭直指中共對台文攻武赫，不同情境的國情關係，又時空錯位被拿來類比，繼續消費「拒絕戰争、嚮往和平」的兩岸同胞以及手握選票的國人，似乎在其執政期間任憑口無遮攔的在各大國際舞台、公開場合，挑撥分化。

殊不知，這番文青式自嗨般慷慨激昂的言論，除了綠營人士聽起來可能很爽之外，一般台灣民眾恐怕都是捏了一把冷汗、惴惴不安，驚覺戰爭好像忽然就在眼前，不然就在最近幾年，閃躲不掉也面對不了，只能被動、被迫接受。這70個國家、3百多名政要學者專家，開完會就拍拍屁股走人，蔡英文自己都說了2024就不關他的事，徒留2300萬台灣人民當冤大頭，籠罩在恐懼憂鬱的氛圍之下。

繼國安局長陳明通指稱大陸可能在2023年「以戰逼談」，國防部長邱國正在立法院備詢時，認為中共20大之後，對台軍事戰略將會越來越強硬，甚至隨時準備武統台灣，解放軍極可能在5年內攻台。我們當然相信台灣情報與軍事最高首長都不是空穴來風，肯定有所本，此乃綜合研判出的說詞，似乎擺明層峰已有共識，台灣沒有維持現狀的條件，準備「不惜一戰」的打算。但是戰爭真的沒有贏家，賠上的是老百姓的身家，兩岸可以和平發展不是更好嗎？。

針對台灣政、軍界一連串的唱雙簧，大陸國台辦發言人馬曉光回應，蔡政府對内排除異己式的施行綠色恐怖，對外更是無所不用其極的抹黑造謠，有何資格談論民主？而美台政治人物眾口鑠金鼓吹提前武統論，則各自有著不同動機和目的！的確民主是由人民當家作主，而不是民進黨作主，普羅大眾都是趨吉避凶，嚮往和平、拒絕戰爭，難怪馬曉光發言一出，獲得兩岸網友一面倒的支持，足以證明極端的對立不會被認同，時間的洪流終會洗滌出真正適合兩岸的路徑，中國人的智慧一定會、也一定能夠締造兩岸和平的環境。（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※