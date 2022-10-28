今年歐洲的冬天，可能會特別冷。

不用仰賴先知預言，歐洲各國的民眾對凜冬將至的危機感，已經緊張到了牙齒。

畢竟烏俄戰爭已遷延近一年，俄羅斯因為歐盟的屁股坐在另一邊，時不時就拿出「天然氣供應」這件事去戳一下歐洲的軟肋。

面臨「斷氣」的情緒勒索，氣候異常頻發的歐洲，一方面在全世界大價錢掃貨，把本國的庫存能裝多少裝多少，一方面也開始籌措起各種過冬物資。

心頭的寒冷，讓歐洲民眾已經耐不住焦慮。無數奇葩的消息，在互聯網上傳開，一時間，「抗寒神器」成了熱門話題。大家拿出螞蟻雄兵的精神，紛紛儲備起御寒的衣物用品。

「秋衣秋褲」，這件已經被新世紀年輕人所摒棄的老傳統，就這樣重新被翻了出來。

●秋衣秋褲極簡史

秋衣秋褲，英文有很多種叫法。Long johns、Long underwear、Thermal等等，從詞語的變化上，不難理解這個抗寒神器存在的歷史還是很久的。

秋衣秋褲誕生於17世紀的英國。那時的生活習慣與現在大不相同，秋衣秋褲最早的用途，不是保暖，而是作為「運動服裝」登場的。

穿著秋衣秋褲工作、運動和休閒，這在現在看來絕對很奇怪。不過兩百年前的歐洲人，一定是覺得非常滿意，比起拘束的西裝，秋衣秋褲穿起來動靜兩相宜，才讓這款新穿搭成為爆紅款式。

現代紡織工業，是把秋衣秋褲推上黃金時代的最大功臣。本產品不需要合身剪裁設計，可以工業化大批量生產，價格低廉，穿著起來要寬鬆要緊身任君選擇，實在是居家旅行必備神器。

歐洲原產的秋衣秋褲，還有一個雙胞胎，叫做「連身款式」。比起上下分體的「兩件款式」，連身款式的出現率也很高。

連身款式的秋衣秋褲，原本的名字叫做Union Suit，外形和現在小嬰兒穿的連腳衣一模一樣。穿著時必須雙腳先穿好，然後套上胳膊部分，最後把胸前聯排扣子扣好。

這樣的設計，實在稱不上方便。雖說穿著貼身不臃腫，可用作內衣保暖，也可以做睡衣，缺點就是穿脫不易。

秋衣秋褲誕生於歐洲，發揚光大卻是在北美。

一百年前的北美，尚在拓荒時期。居民的生活水平不高，在室內缺乏取暖條件的地方，寒冬變得異常難捱。

原本在歐洲，人們會選用羊絨材質的秋衣秋褲。嬌嫩的羊絨保暖度高，貼身穿柔軟細膩，而且形象上有加分，穿在外層也美觀大方。

但對於篳路藍縷的北美拓荒者，在飯都吃不飽的前提下，嬌貴的羊絨材質首先出局。畢竟羊絨強度差、材料不易取得、清洗保養不當還會縮水。

所以，還是物美價廉，上下兩件款式的棉質秋衣秋褲，從經濟實用的角度，甫一問世就得到勞動階層的青睞。雖說貼身度沒有羊絨那麼高檔次，不過輕薄美觀對勞工階層並非首要的問題。

原本這款「時尚服裝」的最後一絲美體加性感氣息也終於褪去，凝結成樸素實用主義的完美結晶。

真正的現代秋衣秋褲就誕生在加拿大Nova Scotia省，該省一位名叫Frank Stanfiled的官員，做官之餘斜槓服裝設計，在1915年以「不縮水」秋衣秋褲申請專利，成立製衣公司並大獲成功。時至今日，他創辦的製衣公司仍然源源不斷地為北美市場送上抗寒神器。

隨著製衣工業的不斷進步，棉質秋衣秋褲裡又加入了萊卡面料，大大提高了貼身舒適感。從此羊絨秋衣秋褲走上精品路線，而純棉秋衣秋褲則是廣大普通消費者的首選。

話說回來，此時的連腳款式也並未完全退出江湖。在歐美的市場上，還是可以看到成人連腳衣的存在。雖然在我們華人眼裡，這一身「兔寶寶」般的打扮頗為怪異。有道是各有所愛，冬日用連腳衣放飛自我還是大有人在的。

法蘭絨連腳衣，為冬日增加的不僅僅是溫暖，還有節日喜慶。（圖：Amazon）

探究語言的進化是非常有趣的歷史遊戲。一個詞，從母文化圈傳播開來的那一天，就時時面臨「反客為主」的挑戰。

「Qiuyi Qiuku」就是這樣一個現象。Long underwear從「長內褲」轉變為「Qiuyi Qiuku」，也就是秋衣秋褲的拼音版本再返殺回歐美服裝界的一個成功案例。

秋衣秋褲作為舶來品傳入中國後，已經演變為經過千錘百煉打造出來的保暖神器，對於尚在建設期間的新中國，民眾一試就成主顧，再也離不開了。

隨後崛起的紡織業，則為十幾億人的「秋衣秋褲自由」打下了堅實基礎。

依靠著充足的勞動力和棉花種植，中國紡織業的成長突飛猛進。除了供應龐大的內需市場，出口海外也成為創匯小尖兵。

●由奢入儉難

秋衣秋褲在「吃不飽穿不暖」的年代，毫無疑問是一項偉大發明。但如今青年一代，卻對這件神器產生了質疑。秋衣秋褲已被當作歷史遺物被新時代遺棄，僅僅是因為長輩的嘮叨，讓年輕人產生叛逆的反感嗎？

答案並不是這麼簡單。

長輩們經歷過溫飽不濟的困難時期，那時不論是私人住宅還是公共區域，取暖設備都不夠完善。人們的飲食也沒有如今豐富，又兼二次大戰的影響，食物短缺長達數年，在熱量攝取不足的狀況下，寒冬是多麼難熬不難想像。

而今，歐州已從戰爭中重建，北美也不再是蠻荒之地。作為發達國家的領頭者們，家家都有充足的取暖設備，公共場所也溫暖如春，私家車輛也有空調，就連地鐵公車這些交通工具都已覆蓋供暖系統。

過去，曾有西人網友討論要不要在倫敦穿秋褲，

很多人都覺得沒必要。

而食物也達到了前所未有的豐富，根據聯合國糧農組織的調查，進入新世紀後，世界主要發達國家的人均攝入卡路里數都在3200大卡以上，比最低要求的1800大卡超出近一倍。

青年世代的生活環境，已比過去百年間好太多。因此，保暖對年輕人來說已經不再是衣裝的首要選擇。

既然現代城市的生活方式已經可以做到四季常春，把身體再包成肉粽反而成為負擔。哪怕室外天寒地凍，一旦進入室內，黏膩了汗漬的秋衣秋褲只會讓人倍感不適。

於是，秋衣秋褲就從「過冬神器」降格為「老弱病幼用品」，怕冷可以暖氣卯起來開，要秋衣秋褲做什麼。

可是今年，面子裡子，先要哪一個，這又成了一個問題。

許多天然氣市場分析，都認為能源價格在未來兩年，甚至更久，都將居高不下。

而歐盟也通知成員國，希望各國自願把今年冬天的天然氣使用量降低15%。

瑞士就傳出最近開始立法，規定冬季時，室內暖氣溫度設定不得超過19度，熱水不得超過60度。違反規定者最重可3年有期徒刑。

法國不但跟進室內暖氣溫度控制在18-19度，還加碼在巴黎提前熄滅公共場合的燈光，以求節省能源。例如知名地標埃菲爾鐵塔和蒙田大道等，都將於午夜前熄燈。

德國已經啟動了「天然氣緊急計劃」的二級階段。從10月份開始徵收天然氣稅，所有民眾都將分攤和俄國「斷氣」的後果，普通的德國家庭每年的能源費用將上漲480歐元。

意大利則是加入「鬥氣」行列，轉向阿爾及利亞等別國簽署天然氣協議，意圖永久擺脫俄國天然氣的鉗制。

英國，本來進口俄羅斯天然氣的比例就不算太高，因此可以快速切割。但英國國民也已嘗到與俄「鬥氣」的苦果。

但由奢入儉難，可不是一句玩笑話。

10月13號，法國總統馬克宏以高領毛衣搭配西裝外套的形象，出現在電視訪談中。掀起了一波保暖衣裝的熱銷潮流。

對此，作為紡織業南波萬的中國很有感。最近幾周，秋衣秋褲、毛衣、法蘭絨睡衣等「抗寒神器」出現爆發式購買潮。根據跨境電商速賣通的數據，秋衣秋褲在法國、德國、意大利的銷售額，均有三倍以上的增長。

俗話說的好，天下秋衣秋褲，穿久必脫，脫久必穿。

無奈歐洲本土不生產秋衣秋褲久矣，幸虧如今經濟全球化，借助中國的產能優勢，歐洲人只要動動滑鼠就能買到手中，重新擁有秋衣秋褲帶來的小確幸，聊可安慰心中的寒冬恐慌。

只是，一個老問題也跟著重新浮出水面，困擾起歐洲人來。

秋衣秋褲裡面，要不要再穿內衣內褲呢？

答案，請各位讀者大人告訴我吧。

（小米桶）

（本文來源：「環行星球」公眾號）