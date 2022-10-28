最近由於國際貨幣基金（IMF）看好台灣今年每人GDP將升至3.5萬美元，一舉超越日、韓，引起大家好奇，何以台灣每人GDP這麼好，而我們卻幾乎無感，這到底是怎麼一回事？

先不提這份IMF的預測，回歸統計，依主計總處的資料，去年我們的每人GDP已達3.3萬美元，雖還沒有超過日、韓，但也是相當高的數字了，20年（民國90～110年）來我們由1.3萬美元升至3.3萬美元，成長速度相當快，按理說，這應該反映在每人薪資的成長上才對，但事實不然。

調查顯示，20年來我們每人每月經常性薪資由新台幣3.4萬元升至4.3萬元，而加計年終獎金、加班費之後的每月總薪資則由4.2萬元升至5.5萬元。

兩相比較，每人GDP近20年成長1.4倍，總薪資成長33％、經常性薪資成長25％，很明顯，每人GDP的增幅遠遠高於薪資增幅，也許有人會說，這是受匯率影響，那麼我們改依台幣計算，90年每人GDP是45萬元，110年是92萬元，20年成長了104％，這個成長幅度依舊是薪資增幅三倍，兩者有天壤之別，這就可以解釋何以每次政府談及每人GDP、薪資創新高，總惹來民眾撻伐的原因了。

那麼，也許有人要問，每人GDP的數字這麼漂亮，沒有分配到薪資，那麼究竟分配到哪了？統計顯示，一部分到固定資本消耗、另一部分到營業盈餘了，而營業盈餘多數為大股東所分享，這裡的大股東還包括外國投資機構，由此可知，每人GDP雖為各方樂於引用，並以之解釋人均所得，但如此解釋實為不妥，我們的分析如下：

第一、GDP分配到受僱報酬的比率愈來愈低：GDP可以從支出、生產及分配三面衡量，三面大致均等，前兩者大家比較熟悉，分配面較陌生，分配到哪？分配到受僱人員報酬、營業盈餘、固定資本消耗（折舊）及生產與進口稅淨額等四項。統計顯示，受僱人員報酬占比自民國80年51％逐降至目前的45％，而營業盈餘則由30％升至35％，其間雖有起落，但兩者趨勢大抵如此，由於受僱報酬占比逐年降低，如此每人GDP再高，對受薪階層而言意義不大，加以所能分享的比率愈來愈低，如此豈能有感？

第二、GDP為外國人分享的比率愈來愈高：GDP分配到企業的營業盈餘愈來愈多，這些股利所得不只流向國內的大股東，也會流向外國投資機構，國內許多上市公司，外資持股比率高，待股利發放，這些股利一方面會計入GDP的營業盈餘，但一方面也會計入「國外要素所得支出」，這筆所得雖推升了每人GDP，但全數為外國人享有，如此每人GDP與全體國人的感覺，又更遠了一些。

國民所得統計資料顯示，「國外要素所得支出」規模愈來愈大，民國90年只有新台幣1,222億元，占營業盈餘只有3.7％，但近年「國外要素所得支出」快速提高，自107～110年依序是7,630億、7,347億、5,655億、6,142億，占營業盈餘動輒逾10％。

第三、分享受僱報酬的人數愈來愈多：民國80年代會被稱為台灣美好的年代是有原因的，除了GDP的果實有半數為上班族享有，而且那個年代的上班族（受僱者，含政府僱用及私人僱用）人數不到600萬人，但如今已逾900萬人，以前是很大的餅，很少人分享，今天是餅變小了，但分享的人卻愈來愈多，如此每人GDP的數字儘管漂亮，但傳遞到上班族手上，已覺飄渺，可望不可及。

第四、物價上漲讓實質薪資難以成長：每人GDP是以美元計算，20年來成長1.4倍，即使經常性薪資也成長25％，然而，由於20年來消費者物價漲逾兩成，經物價平減後的實質經常性薪資（月薪），90年1～8月是40,338元，今年1～8月是41,404元，20年之久只成長2.6％。若改以實質總薪資觀察，20年之久也只成長10％，這與同期間每人GDP逾倍成長，實有天地之別。

從美元的每人GDP、台幣的每人GDP、薪資到實質薪資，一層一層的分解，20年來的成長率，高者可逾100％，低者不及10％，而這幾個指標又常被拿來解釋國人所得，各別看或許還不會錯亂，但擺在一起看，必然暈頭轉向，到底是好是壞？莫衷一是。從上述分析可知，與民眾感受最遙遠的當屬美元的每人GDP，而與民眾最貼近的是實質薪資，當然，未來若能發布「中位數實質薪資」，這就更接近小民百姓的處境了。我們希望主政者運用指標時，宜多關心內涵，才能了解民情，如此方不致於失言、誤判。