日本東京外國語大學教授小笠原欣幸在臉書預測年底台灣縣市長選舉結果是「藍15、綠5、白1」，民進黨居領先的5席是嘉義縣翁章梁、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣周春米、澎湖縣陳光復，民眾黨居領先的是新竹市高虹安，其他全是國民黨天下，這個結果對民進黨極度不利，小笠原臉書立刻遭到親綠名嘴、綠粉出征。不過以他親綠「台派」的背景，以及過去分析台灣選情準確度嚇人...。

截至10月28日為止，小笠原欣幸臉書按讚數2249、留言數773、分享數618，與其他貼文大多個位數、十多次相比，台派的小笠原欣幸因唱衰民進黨選情遭出征是非常顯而易見的。如果台灣人對此感覺「驚訝」，未免把小笠原欣幸神人化，查詢截至10月28日為止大數據公司「QuickseeK快析輿情資料庫」針對九合一選情的網路分析，民進黨居於領先的是黃偉哲、陳其邁、翁章梁、周春米、陳光復，民眾黨是高虹安，其他皆是國民黨居於領先，QuickseeK與小笠原欣幸預測不謀而合，民進黨很會選舉，不可能不知道自己選情崩壞，唯一的理由是民進黨從上到下都在自欺欺人。

如果蔡總統不是自欺欺人，連林智堅論文有無抄襲也無法判斷、鄭運鵬曾去大陸做生意竟渾不知覺、陳時中擔任防疫指揮官要嘛防疫物資慢半拍、要嘛包庇不法廠商，還能容忍採購合約保密30年，蔡總統上任後曾嚴詞「升官發財請走別路」現在聽起來格外諷刺，搞到候選人論文、學歷、身世……的「扒糞」競賽，政見牛肉被消失了，這豈是選民之福。

當然，蔡總統自以為推動國會外交成果豐碩、自以為舉辦世界民主運動取暖大會、自以為倚美抗中就能保台，沒想到美國只賣武器、要台灣年輕人自己上戰場，要台積電去美國設廠，再套殺台積電，如今海峽中線被消失，台灣國家安全搞成毫無戰略地位，蔡總統帶頭自欺欺人，不是嗎？

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