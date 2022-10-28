中國出生、曾特派北京多年的「中國通」日本記者矢板明夫，在2012年出書分析當時新任中共第五代領導人習近平是「史上最弱勢領導地位」，認為習的上位是各派系的妥協，此一弱勢勢必造成其日後政務推動的掣肘。

然而，十年後的今天我們見證歷史：習近平此時此刻可能是中共史上「最強勢的領導人」。除了這兩天看到「習家軍」橫掃中共權力中樞政治局常委會並透過當眾「請離」前國家主席胡錦濤的宮廷大戲，使「團滅」與「胡錦濤」成為新一波網路禁語」；官方鼓勵下高漲民族主義與近年習思想鞏固與所謂「兩個確立」、「兩個維護」；更在先進數位科技加持下發展所謂「數位列寧主義」以獲得對民間全面監控的能力；對外也因崛起的經濟、重點發展的軍事實力，以及傳統美俄強權實力地位的下沉，中共國際影響力驟然躍升。中共看來已從西方民主理論中「韜光養晦的威權政權」走向「撼動國際的極權政權」。

這十年光景變化恐怕讓不少自詡「中國通」的專家跌破眼鏡。不可否認，也看出習近平的秀異能耐：能在中華官場文化力爭上游已難能可貴，何況是「梟雄造勢」般扶搖直上、成就「帝位」。

未來至少五年的中共在習近平強勢領導下，可預見兩岸情勢將更加嚴峻。若目前政治趨勢不變，縱然今年年底選舉或仍維持地方在野優勢，在兩岸越演越烈的政治鬥爭中，以及美方主導的國際「民主圍堵」潮流與直接的「指導影響」下，2024總統大選主軸無疑維持「芒果乾滿滿」的「抗中保台」，以目前民進黨黨內呼聲與實力衡之，副總統賴清德很高機率會參選並成為台灣下一任總統。十年間排除異己、牢握強權而「脫胎換骨」的習近平與曾悍然喊出台獨理念的賴清德之間，勢必將兩岸帶到命運的另一高潮…。

身為兩岸關係首要「利害關係人」的台灣一份子，在觀察與見證習近平十年成就的「帝位」，少了點如觀察英國近日戲劇性首相改選的「吃瓜看戲」；增添的是對敵內部權力情勢不甚熟稔的心神不寧，與對兩岸未來晦暗將至的惴惴不安。但願蔡總統在處理攸關台灣命脈的兩岸關係上能有睿智，並強化對敵通曉、國際折衝與軍備自衛能力，讓台灣人民能安居樂業。

（作者為前國會助理）

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