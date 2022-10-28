記得嗎？我ㄧ直關注故宮國寶的安危，在主持「夜問打權」時，持續大篇幅質問：

一，為了林佳龍選舉，把翠玉白菜弄到台中馬場展覽的破事兒。

二，唐朝顏真卿祭侄文稿，被秘密送到日本展覽。

三，還有，故宮計畫把國寶文物散到台灣全島，到處展覽的蠢計畫。

結果，故宮不但不檢討自己，卻是不斷向NCC告狀，讓我不斷寫報告給NCC。

現在，故宮果然又出大事了，國民黨立委陳以信在立法院國是論壇說，他接到秘密檢舉，故宮在執行數位典藏計畫時，摔破兩件國寶瓷器，而且還隱匿，他要求蘇貞昌徹查。如果這件事是真的，他要求吳密察下台負責。

對於故宮國寶的安全，我是非常非常非常非常憂慮的，現在發生的事情，也證實我的擔心，一點都不是陰謀論。很多藍營的人，還天真無知的認為，台獨再怎樣，也動不了故宮文物，真是被民進黨忽悠，傻了。

檢舉人說，去年2月故宮執行數位典藏計畫，就是把所有國寶文物，以數位記錄下來，那當然就要把國寶從庫房拿出來拍攝，就是在移出庫房以後，摔破了清代的國寶瓷器，嬌黃釉綠彩龍紋碗。

工作人員事後也上報給故宮院長吳密察了，但是，吳密察知道這件事以後，卻決定隱瞞這件嚴重的事故，他下令，文物在修復以前，不可以點交，這件事要完全保密，還要求把所有文件列為密件處理，嚴令消息不得洩漏，就是要是完全不留證據。

然後，最近，故宮又摔破了一件明代的瓷器，這件瓷器更珍貴，但是，吳密察一樣隱匿不報。吳密察是誰呢？他是個經典的台獨學者，在台獨教科書上，對文化台獨貢獻厥偉，蔡英文先是讓他去「國史館」當館長，然後提拔他擔任對14億中國人無比重要的外雙溪故宮的院長。

在民進黨上台以後，故宮的安危，讓我一直憂心。因為：

一、民進黨當然不願意從故宮內提拔專業的人才，所以過去幾十年故宮建立的嚴謹工作守則，逐漸被打破。專業的工作人員被打壓，於是從高層到中低階工作人員，逐步進用專業跟操守堪虞的人。

二、民進黨當然會任用自己的台獨文人，而台獨不會有中國民族情懷，只會把故宮當成資源，不擇手段使用。

三、民進黨仇中恨中，但對於利用中國國寶，達成自己的目的，一點都不會猶豫。拿翠玉白菜替林佳龍助選，拿顏真卿祭侄文稿討好安倍晉三，那還有甚麼不敢做的？

四、美國跟日本萬分覬覦這批中國國寶，完全有能力可以上下其手。

五、為了不讓北京拿到台積電，美國都可以計畫萬一兩岸統一，就炸掉台積電。

那麼，為了不讓中國五千年文化象徵的故宮幾十萬件國寶，被北京拿下。美國有什麼不敢做的？

如果這檢舉是真的。那麼，問題是：

一、去年2月發生的事，在幾乎兩年的時間裡，竟然可以瞞得密不透風。這顯示故宮的管理，已經到了怎樣不堪聞問的地步？

二、故宮歷經抗戰與內戰，一路播遷到台灣，過往的故宮人員，用生命保護這幾十萬件國寶。而今，竟然可以在從庫房拿出來拍攝的過程，就被摔破兩件。這顯示了整個移出庫房跟拍攝的過程，是多麼草率、隨便、不嚴謹！

故宮的幾十萬件國寶，是中國人的，也是世界文明的瑰寶，有什麼閃失，我們台灣人，對得起誰呢？痛心疾首、憂思悄悄、憤慨莫名，都不足以形容我的心情。

（作者為作家）

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