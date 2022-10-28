大陸最新經濟數據公布，第3季GDP成長3.9%，比市場預期略好，前3季成長可望達到3%，雖不如疫情前數據亮眼，但與其他大型經濟體比較，仍然是不錯的成績，大陸計畫經濟體制如何在第4季進一步發揮作用，能有更好的表現，值得關注，而其中特別值得關注的是交通建設方面的表現。

102項交通計畫超前推動

進入第4季，大陸重大工程項目建設可謂開足馬力，擴投資、穩增長的作用進一步凸顯。10月20日南北大通道--從內蒙到廣西的「呼（和浩特）北（海）高速公路」山西朔神段竣工，年內可望通車運營，屆時從山西神池縣到朔州市車程將由1.5小時縮至30分鐘，但這只是一個開始。

根據官方的規畫，大陸將在2035年實現「全國123出行交通圈」和「全球123快貨物流圈」，前者指的是指都市區1小時通勤、城市群2小時通達、主要城市3小時覆蓋，後者是指國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達。為實現這一藍圖，重大工程項目建設必不可少。

尤其考慮到近期經濟形勢，大陸提出「適度超前」開展交通基礎設施建設，其中就包括「十四五」規畫中102項國家級重大工程涉及交通的項目，也包括國家高速公路大通道聯通工程等，其目的在擴大有效投資、穩住經濟大盤。包括呼北高速公路在內的一大批重大項目，都在密集趕工中：本月9日，深圳至廣東江門高速鐵路全線正式開工；10日遼寧本桓高速公路的摩天嶺隧道出口左線開始進洞施工，未來通車後將形成以瀋陽為核心的3小時交通半徑快速交通網。

據陸媒統計，今年前8個月，大陸交通固定資產投資達2.34兆人民幣，與去年同期相比增長6.6%。同時，各地對交通投資勢頭強勁，江蘇省今年以來的鐵路、公路、水運、航空基礎設施建設完成投資1440億元；廣東前9個月共完成公路、水路固定資產投資1429億元，比去年增長9.7%。

雖然同樣有拉動經濟增長的目的，但中共在二十大報告中強調的「交通強國」戰略，與以往的「鐵公機」（鐵路、公路、機場）建設有所不同。首先，從「強」字可以看出，當前的著力點在於提升品質與效果。以大陸業已完成的高速鐵路網、高速公路網，早已四通八達，世界級的港口群、密集的空、海航線也已通達全球，綜合交通網絡總里程超過600萬公里，大陸已經是世界首屈一指的交通大國，但仍有許多偏遠鄉村難以到達，大陸仍需要更多交通建設。

交通運輸導入互聯網科技

「要致富、先修路」，繼續建設交通，用意不僅在短期拉動經濟增長，更有實現共同富裕的長遠目標，以交通基建為突破口來解決發展不充分、不平衡問題。同時，交通運輸業與民眾生活息息相關，包括已觸及大陸城鄉基層的快遞物流都在其範疇，也是大陸政府提升民生幸福感的重要領域。

交通也是創新技術集中應用的產業。近年來，大陸時常湧現「全球最長」「世界第一」的交通基建項目，一方面是工業發展更加成熟、技術更強，使大陸有能力創造諸多「第一」；另一方面也是因為想實現從大到強的轉變，剩下的都是些難啃的硬骨頭。如上面提到的深圳到江門的高鐵，全線橋隧比達98%，其中珠江口隧道是大陸最深的海底隧道，更別提建在高原上的川藏鐵路、公路等，這些都需要頂尖技術去攻克難關。

大陸交通運輸部官員透露，大陸已組織70個試點單位，開展374項交通強國建設試點任務，其中科技領域占比達到36%。在政府的推動下，企業、科研院所紛紛加入，尤其一大批互聯網科技公司正在發揮技術優勢，推動大數據、人工智慧等新技術與交通行業深度融合，像百度專注自動駕駛，騰訊提出「實時孿生+交通OS」的交通數位化升級方案等，將為大陸新一輪科技革命與實體經濟相結合創造契機。

大陸想實現年初設定的5.5%經濟成長目標顯然有困難，但在全球經濟復甦艱難的局面下，世界仍期待第二大經濟體能夠提振信心，大陸推動交通建設的宏圖，或將起到關鍵作用。