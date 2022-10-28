一場選舉下來，就像海水退潮，最後便知誰沒穿褲子。先前，台北市長候選人陳時中，礙於疫情指揮官的身分，話只能點到為止，如今潮水退去參選了，馬上變不折不扣的幹話王。參選桃園市長的鄭運鵬也一樣，過去當立委高來高去，如今參選才發現，原來這位「高端戰士」，幹話不落人後。

拿高端為例，原本7月應該繳交疫苗保護力報告，衛福部長薛瑞元說，若到10月底沒繳就廢止EUA。結果連爆「品質不好」、二期試驗委託中資「丘以思」後，如今薛瑞元稱保護效益報告「11月底前審查結果會出爐」，似乎又給高端找台階下了。

從一開始，不就是各路人馬不斷吹捧高端。去年8月開打時，前副總統陳建仁先說效果好，結果打的卻是安慰劑；鄭運鵬說「深呼吸來不及痛一下！」給高端大力輸誠。但出事後，幹話王又是另一套說詞。去年11月美國確認打高端疫苗不能入境，鄭運鵬氣急敗壞說，「接種高端是為了出國嗎？」他氣的可不是美國人，而是國人質疑「皇后的貞操」。日本也不承認後，薛瑞元不也說，接種不是為出國，這不在衛福部考量範圍內。

如此的邏輯，和去年擋「復星」代理的BNT疫苗來台如出一轍。當時鄭運鵬說，「引進BNT是跟著國台辦劇本走」、「專討被綁死的疫苗」。在其指責下，鴻海、慈濟都成中共同路人，顯然，綠色執政就是說過的話不用負責，出問題是你們沒搞清楚，更非我的錯。

所以，如今高端問題引爆，執政者好似全沒責任，幹話王們噤若寒蟬不置一詞，似乎都事不關己。台灣沒了幹話，政治才可能清明。