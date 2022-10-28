中共二十大才剛開完，美國國務卿布林肯已經在台灣問題上四處放火；在北京都還沒有就台灣問題做出完整的政策表態之前，布林肯已四度在中共對台統一的時間點提前上做文章；雖說，拜登總統隨後在國防會議上表態，對中國「不尋求衝突」、「衝突是沒有必要的」；而中共甫連任的總書記習近平也表態願與美國「加強溝通與合作」，但情況卻未必樂觀。

若從大的架構來看，美國與中共在所謂的台灣問題上大抵已經陷入一種惡性循環式的、以彼此相互威嚇為主軸的互動模式；最令人擔心的，則是這種毫無限制的螺旋式升高敵意，最終將可能在雙方關係的惡化下，雙雙把這中共的「和平統一大政方針」與美國的「一中政策」都做為最終的陪葬祭品。在這樣的惡性循環中，我們可以看到的趨勢是，在北京未來不斷於台海軍演的情況下，美國的一中政策將只剩下口頭宣示，但卻在實際的政策執行面上將之完全掏空；同時美方曾經所賴以處理台灣問題的片面式嚇阻，除了把美國本身拖下水之外，已完全無能解決問題。

令人擔心的是，美方並非完全不知道這種死胡同式對抗的結果，但美方的問題在於，若無北京的相對配合意願，美方在相關的政策上既不能後撤，更不敢片面後撤；因為美方在對台相關政策片面後撤的悲劇性後果，必將是美國無法承受的，其衝擊可能是百倍千倍於阿富汗的撤軍慘劇。

然而就整體的形勢發展而言，華府的權力正逐漸過渡到一批完全不了解、不承認、甚至是不認可過去華府北京關係發展過程的人手中。美國國會結構就不用說了；就行政部門而言，華府與北京的關係正從雙方相互的齟齬加深往悲劇方向發展，這是當前美國內部政策的死結。

令人不解的是，與川普政府不同，拜登是在柯林頓政府（民主黨）處理1996年台海危機之時（7月）加入參院外交委員會並任主席一職，理應對兩岸問題的敏感性相當了解；而當前拜登政府的國家安全顧問蘇利文、國務卿布林肯與白宮的「印太沙皇」坎伯等人在當年亦曾經歷過1996年的危機，不應出現當下這種低級錯誤；因此唯一能解釋的方向是，這些人在評估美國國家利益時，概念發生重大的變遷；而且是重大到不惜以台灣這個足以引發美「中」戰爭的議題作為籌碼！然則，需要了解的是，這種利益變遷所可能引發兵戎相見的衝突，是否已無可避免？抑或這種衝突仍在可調和的範圍內？

蔡政府由於過去6年的兩岸偏獨政策，使得台北在主客觀的形勢上，或說在配合美方的作法上，已經只能是一條死胡同走到底，沒有任何轉圜餘地，或更說更不敢轉圜。其實，早先來自華府的若干訊息就曾很清楚地勸告台北，華府與北京就台灣問題的爭執乃至衝突，就台北而言，最終的結果必然是一場悲劇；而且必然是焦點最終落在台灣頭上的可怕悲劇。但勢已至此，又何奈？真正讓人不解的是，拜登已至少兩度對習近平表態，反對任何「暗中破壞」（undermine）台海和平穩定的作為，但在蔡政府把中華民國的國慶日英譯為「Taiwan National Day」這種已屬明目張膽走向台獨一事上，卻是選擇視而不見。

在這樣的結構下，蔡政府的作為加上布林肯的「統一時間點提前說」，在相當程度上可視為是對中共相關政策的一種挑釁，當然可以有效地激怒北京；然後再在北京出現被激怒的反應出現後，採取更進一步的動作；這當然是升高衝突的進一步作為。在某種程度上，布林肯的此一說法，當然是把台灣綁上了華府反中主流戰車，但卻對民進黨政府日益囂張的台獨、分裂主義行徑視而不見，似乎並不以台獨分裂主義行徑為改變現狀。華府這種「拉偏架」的作法，跟北京正面對撞，只是遲早的事。

但這似乎也符合當前民進黨政府四處大賣「芒果乾」的利益，只是最終的苦果卻是由全台灣人民所共嘗。（作者為資深媒體人）