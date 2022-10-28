英國新君查爾斯三世國王本周在白金漢宮任命印度裔保守黨黨魁蘇納克成為英國第一位非白人首相。觀察英國政治多年，我從未感受到當前這種恐懼和希望如此濃烈交織在一起的氛圍─新國王、新首相，那麼，會有一個新英國嗎？或者，新英國會是一個什麼樣的國家？

蘇納克入主唐寧街的首次談話中強調「穩定經濟和信心」是本屆政府的核心議題；他同時告訴分裂的保守黨「不團結就滅亡」。蘇納克上任第一天就傳達了穩定經濟的嚴肅性，坦承他的前任首相犯下了一些錯誤需要導正，並提出「正直和謙遜」。

蘇納克的立場和態度，相較於強森和特拉斯的輕率和無知，讓人覺得政治要變得無聊了，因為「大人回來了」。實際情況如何呢？蘇納克暗示他在恢復公共財政方面不會迴避艱難的選擇，因為穩定市場更重要。蘇納克讓韓特繼續擔任財相，是令商業和金融市場放心的正確決定，蘇納克另一重要決定是把特拉斯政府原本擬定在本月底發布的中期財政聲明延期到11月17日發表。屆時，這項中期財政聲明將是測試蘇納克政府的決心和能力的第一塊試金石。

面對分裂的保守黨，相較強森和特拉斯啟用親密盟友出任要職，蘇納克顯然傾向兼顧均衡派系，避免保守黨出現分裂。金融分析師出身的蘇納克是典型的務實派，知道融合英國國會保守黨派系至關重要，否則，政府縱有良策，無法通過國會也是徒然。

因此，蘇納克內閣囊括了敦促強森回歸唐寧街的外相克萊佛利和國防大臣華萊士；他的競爭對手摩丹特仍為下院領袖；特拉斯的親密盟友柯菲擔任環保大臣。另一方面，1周前辭職的前內政大臣布雷弗曼，以及遭強森革職的策略長高夫，也都被邀請重返內閣擔任同一職務。蘇納克不遺餘力連橫盟友，在在透露團結黨內的跡象。至於，策略是否奏效，尚待觀察。但至少蘇納克正在導正過去1年陷入黨內調查、首相府混亂、內閣支離破碎的情況，企圖重建一個專業、正直、可靠的英國政府。

在外交和全球布局上，2016年英國選擇脫歐前，蘇納克就是一個支持脫歐者，他的世界軸心不是倫敦—巴黎—柏林，而是矽谷—倫敦—孟買。但他現實主義的本質將讓他不得不重新審視脫歐對英國經濟的影響，包括擱置未決的北愛僵局，重新思考英國如何從脫歐幻想中走出來。蘇納克政府依然會與美國並肩全力支持烏克蘭對抗俄國，除英美老盟友淵源外，確保英國在歐洲的防禦領導地位和話語權是另一主因；對中國，預料蘇納克也會實用掛帥，竭力分離政經關係。

然而，帳單持續上漲、工資不斷下降，緊縮政策對地方政府、學校和全民健保的衝擊，冬天來臨前的英國依然充滿憂心和憤怒。令人更擔憂的是，全球政經局勢烏雲密布。僅過去1個月，美國通膨超出預期；歐元區經濟暴跌；英國消費者信心指數達到50年來最低點；普丁加強了對烏克蘭基礎設施的攻擊；習近平增加了對中國的控制。

綜觀全局，接下來的兩年可能是近代最困難和最危險的兩年，各式苦難正在全球蔓延，大多數政府恐怕都無法倖免，英國也不例外。蘇納克允諾在英國2024大選前不會提前舉行大選，這將提供他在未來最困難動盪的兩年團結保守黨，重建英國政府信譽的時間和空間。無論英國選民是否願意，英國都已在改變的道路上，重返實用主義將是新英國的主軸。（作者為資深媒體人）