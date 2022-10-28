中共二十大於10月16日在北京展開，在所有進行的儀式裡，只有習近平在開幕式上的一場報告是兩岸及國際社會最受囑目的焦點。這個報告重點是「他在開場白後不久」即指出：面對台獨和外部勢力干涉，中方堅持反對分裂，所以習近平說要牢牢掌握兩岸關係主導權；而接著在演講中第13部分，習近平再度提到台灣議題，強調說：這要由「中國人」來決定，而針對台獨和外部勢力，也絕不承諾放棄使用武力，因此習強調說「完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。

如果說，習近平所追求的只是希望第三任能夠順利通過就任，那麼上述對台政策的立場，也只不過是他未來四年任內的治政構想。但是外界對他的評估，好像並不認為習只在敘述他第三任內的施政構思，而是很肯定地認為他可能執政期間會更延長。如果這樣的推論是確定的，那麼針對這篇演講稿的內容，特別是習近平對台措施的推動，恐怕他論及的「反獨」、甚至於「兩岸統一」，都將列為習近平，不管他可能會做到幾任，但至少在他的「任內」，一定要完成的使命。

如果再檢驗習近平在演講稿中的用詞，他說「要牢牢掌握兩岸關係主導權」，另在台灣議題上，習也強調這要由「中國人」來決定，再就針對他又一次強調：「對台獨和外部勢力，也絕不承諾放棄使用武力」，更可以充分說明他的堅決意志，以及他對使命要求貫徹的堅韌。

美國國務卿布林肯實際上早已發現習近平的強硬立場，所以他在10月27日曾經表示，中國已做出決定，台灣的現狀已「不再是可以接受之事」，將對台灣加強施壓，包括堅持使用武力的可能性。布林肯也重申，美國仍有維持台灣海峽和平與穩定，並確保和平解決北京和台北之間分歧的決心。

儘管布林肯表示：「說到台灣，（美國一直）挺身維護數十年來的主張，也就是這些分歧必須得到和平的管控和解決，不能夠也不應該有任何對現狀的單方面改變，尤其是通過武力方式。」但我們必須提醒：在習近平執政的10年期間，美國已經歷了歐巴馬、川普以及現任的拜登共計三任總統，但美中關係不斷惡化則是不爭的事實；而美國對中國大陸的管控影響力逐漸減弱，也是國際社會眾所皆知的趨向。因此，一些研究美中關係的美國學者已對習近平第三任期美中關係的走向，早就持著悲觀的態度。

譬如美國知名學者葛來儀就對「美國之音」表示，無論誰是美國總統，也可能不管誰是中華人民共和國的領導人，美中關係都將是對抗性和非常有競爭性的。路透社和美國之音報導中也說明了布林肯在彭博的一場活動上的談話，充分透露出中方改變了華府和北京之間數十年來的基本認識，也就是「和平處理兩岸之間的分歧」已不再存在。

至於在台灣，危機意識似乎開始在民間蔓延，但政府官員不知是無知，還是對壓力完全無感，真的很難想像他們的反應會是如此淺薄，譬如，國安會祕書長顧立雄10月26日接受專訪時，對於外界擔心中共二十大後可能加速對台動武一事，顧立雄竟然回答說，中國目前有經濟下滑、失業率上升等許多內部問題亟待處理，至少在未來2、3年內，還看不到要在台海採取冒進行動。當一個負責國安的最高官員的回應層次只有如此膚淺的程度，真的是「夫復何言」？（作者為澳門理工大學名譽教授）