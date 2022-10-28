選戰倒數不到1個月，媒體驚爆衛福部長薛瑞元率防疫指揮官王必勝、發言人莊人祥等人，赴陳時中競選總部與陳時中密會。雖然陳時中競總與薛瑞元第一時間不約而同都以敘舊、未談公事一語輕輕帶過，但上自衛福部，下到陳時中競總都不認為此舉不妥，亦未表達任何歉意。顯然行政中立與端正官箴，對民進黨政治人物及政府官員而言，當與政權保衛衝突時，根本就蕩然無存。陳時中儼然就是衛福部地下部長，而整個衛福部則是自甘淪為陳時中競總的附隨組織。

持平而論，縱使陳時中為民進黨提名的台北市長候選人，但自陳退下衛福部長一職後，即無任何公職身分，充其量僅有黨職。而薛瑞元、王必勝目前雖為政務官，但薛瑞元、莊人祥出自文官體系，應有恪守文官行政中立的觀念。如今４人雖異口同聲表示見面僅是敘舊，但薛瑞元帶隊猶如覲見陳時中，且陳選情遲遲不見起色與衛福部處理高端及疫苗採購爭議高度相關。薛瑞元等３人身為防疫主官卻未避嫌，亦未顧及會面時間、地點、身分等均不宜。且當事人事後說法也過於牽強，無異是民進黨繼林智堅論文抄襲案後，硬拉衛福部陪葬，二度上演全黨救一人的戲碼，再次重創人民對政府的信任度。

近來，蔡政府官員與綠委鋪天蓋地、大肆評論中共二十大上，胡錦濤被帶走一事，並指稱習近平是利用將胡錦濤架走，凸顯自己黨內獨尊的特殊地位。但相同邏輯亦可套用在「陳薛會」上。因此，兩人是敘舊還是密談公事已不是重點。重點是薛瑞元帶隊敘舊陳時中的畫面，對比胡錦濤被帶走，在基層公務員眼中，何嘗不是一樣的震撼與衝擊？

所謂平面媒體的獨家，恐怕也都是民進黨刻意操作的一齣戲碼，目的就是要收到警告、示警的異曲同工之效，透過非正式、隱晦的方式告誡基層公務員，３位現任衛福部防疫高官尚須如此，基層豈有不揣摩上意、自我限縮可能不利民進黨選情行政作為的道理？否則，薛瑞元等人為何願意冒著無視行政中立，亦無懼官箴敗壞的責難，都要在選戰激烈時刻，「送暖」已卸任部長的陳時中？

防疫與學倫案絕對是民進黨此次選情之所以低迷的主因！但因為大學早已高度自主，故學倫的審議結果與時程已不是民進黨可以掌握的。相反地，疫苗採購合約保密與高端疫苗EUA存廢等行政手段，目前仍牢牢掌握在執政黨手中。因此，民進黨絕不容許防疫因為基層公務員過於行政中立，而意外成為選戰破口。

如果民進黨不徹底檢討人民討厭民進黨的原因，只想用箝制的手段壓制，則討厭陳時中將不再只是台北市的議題，恐將蔓延全台灣！（作者為立法委員國會辦公室主任）