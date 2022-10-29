新竹縣的綠軍縣長候選人周江杰，搶版面衝聲量的方式，像是在選縣議員一樣，只有批判沒有提出完整的解決配套方案，端不出具體政策牛肉，很明顯的看出是眼高手低。

例如：周江杰批台1線替代道路進度零、周江杰批竹縣府：科技智慧城喊假的、周江杰批肉品市場更新設備後閒置、金竹獎公園掉漆？周江杰批「合興森林愛情園區」不友善、周江杰批竹東文創藝術村成蚊子館、新竹縣校園VR設備閒置？周江杰批縣府：浪費錢、周江杰邀學者再批台知計畫無進展。累計此次選舉相關新聞所看到的巧合，讓人會誤以為綠軍新竹縣縣長候選人的名字叫「周江杰批」，算是很特別的複姓。

其實綠軍在大新竹的戰略，看起來已經很清楚了就是「棄周保虹」，面對市政滿意度高、穩健執政的藍軍楊文科縣長，新竹縣的綠軍是主動丟盔棄甲高掛免戰牌，沒有投入決一死戰的企圖心，擺明就是放生新竹縣的縣長候選人周江杰。

相較於隔壁的新竹市隔空交戰，綠軍鋪天蓋地全黨打一人，再加上國家機器、司法動員、行政情蒐、組織調查、網軍、側翼、名嘴，一起來造謠、抹黑、抹紅、潑髒水，讓白軍市長候選人高虹安過去的榮耀紀錄，在現在都被說成是問題重重。綠軍持續大聲嚷嚷著「犯罪行為」、「寄生資策會」、「資策會提告」、「取消博士論文」、「無兼職申請與核准紀錄」，打著多說幾次讓大家習慣後，就會張冠李戴成功的主意。而這些在全國最高知識水準的新竹市民眼中，其實是看到綠軍傾全黨之力打臉2016的蔡英文，這樣的持續自我打臉，打著打著817應該就會永遠的散掉了，難道綠軍都沒有人有自覺嗎？

如果將用來打白軍高虹安的國家資源，真正調度過來輔選綠軍周江杰，新竹縣或許可以進入正常攻防的選戰步調，雖敗是可以猶榮；但是，這種放生綠軍同志彈盡援絕的做法，只是會讓其綠軍的長期支持者感到寒心，造成其綠軍政治版圖在新竹縣永無翻身之地。選縣長選到讓其他縣議員候選人都看不起，在中華民國的歷史上就是這麼一個特例，因為這就是一個被綠軍黨中央放生的笑柄。

大新竹的藍白合所代表的意義，就是綠軍面對投入選舉資源的調度錯誤，讓新竹縣和新竹市綠軍連鎖崩盤的經典範例。（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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