過去的這個星期，世界東西兩方透露出這樣一個歷史性。

從錢到錢：一個人收購了一家限制言論的社群媒體王國，也就是推特。這個人是世界首富伊隆馬斯克，他本星期正式完成了收購交易，他的收購手段是錢，錢和法律賦予了他一人無可置疑的權利，開除掉舊高層，用資本、創新和市場去改造它，最後讓它能夠改變營業模式，變得能放開言論，而且平台能賺錢。這是資本主義。

從權到權：另一個人用對付錢的、也就是一套權力鬥爭的辦法，一方面結束了中國貪腐橫行的鍍金時代，但同時也中止了後鄧小平集體領導模式。中共20大閉幕，總書記習近平一人領軍，常委尾隨，目的也是要根本改造實體，最後要讓中國步入政治與平等意識掛帥的新時代。它也要改變營業模式，錢成為次要。這是社會主義。

馬斯克所調度的資金，「不過是」440億美元，規模自然不能跟習近平所領導的、經濟總量超過114兆人民幣的中國相比擬。 但是我們也知道，媒體王國的力量具備著政治影響力，端看如何運用，總影響估值往往會超過它的市場價值。

並且，由於這兩件「收購」，一個從錢到錢，另一個從權到權，發生在同一個星期，使得我們在此時此刻似乎可以把它們放在同一條起跑線上，去密切觀察它們各自的走向、步驟和發展。我們實實在在地非常好奇，這兩個價值取向南轅北轍的舉動，最後會給世界說出什麼樣的故事。且拭目以待。

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