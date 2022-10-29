近期美國空軍大學（Air University）所屬之「中國航天研究院」（China Aerospace Studies Institute）在中共「二十大」23日閉幕後，次（24）日發布一份披露「中國人民解放軍火箭軍組織」報告，總共255頁。詳述中共火箭軍建軍史、所有基地、人員、後勤部署情況，甚至連軍犬的資訊都鉅細靡遺。更指出中共火箭軍從2017年至2019年，從原本29個旅擴編到39個旅，短短3年內增加33%以上，引發全球關注。

民進黨某位立委對於美方發布此報告的時間點，認為是美國國務卿布林肯前些日子多次向台灣示警「中共對台動武」時間的可能性關聯，並稱美方藉此報告向中共示警「你的一切都在我掌握中，切勿輕舉妄動」。並評估解放軍看來有不少匪諜洩漏給美方，「相當於家裡全部被看光光，這還怎麼打仗呢？」但前述這些天真想法，真的令我等擔憂。

首先，有從事研究分析的人都知道，這類的研究所採用的方法，係使用歷史研究法、文獻研究法。針對一項研究對象，人事物等進行長時間的蒐集、歸納、分析，製作成靜態的報告。其中可能有極少許使用田野調查方法，但因為涉及軍事機密的要求，各國均有非常高規格限制標準，一般很難取得第一手資料，尤其是共產國家。

因此，美方這份報告相信除了匯集眾人之力之外，也是累積一段很長時間製作而成的基本雛型報告。至於內容中，有些未知或異動者，都是一般做研究者，每年都需要增修的工程。相反的，中共也會上網下載，以及進行研究，以便日後進行靜態兵力部署調整與偽冒（裝）等相關作為，將成為彼此未開戰前，情報戰已經先行交手。

其次，這種靜態的整理，相信住在台灣者都知道，今年媒體發現我國有位音樂系大學生對解放軍部署有興趣者，用做研究的方式，在google地圖上繪製解放軍各軍兵種部署，並在網路上提供給有興趣了解共軍兵力部署此方面訊息，且不斷地持續精進中。這種不是因為錢、而是因為興趣的精神，是值得後學者學習與效法。

對此，我方應該努力整合這類軍事迷，真正協助政府、國軍致力於此方面的資料整理。而不是政府大花納稅人的錢，養1450網軍，打擊異己。相信，普羅大眾可以理解與接受，透過網路平台為政策宣傳，這方面當然是不錯的方式。但如果淪為打擊言論自由的話，倒不如建議應該組成各類型的專案小組，針對全世界各國的政、心、軍、經做研究、分析，提供給相關單位作為運用參考，才是一項正確的作法。

最後，相信我相關單位看到美方此篇報告，應該是如獲至寶，除要好好收藏，並在此基礎上，累積經驗與資訊；相反地，別暗自竊喜，這畢竟是靜態的資料。如果大家寄望這種能有反威懾效果的話！我們該思考的是：為什麼中共8月初軍事圍台之際，美國海軍「雷根號」核動力航母要離台灣遠遠的？

因為，畢竟中共火箭軍動態機動部署是靈活的，靜態資料部隊、基地等均是固定的，這類世界各國都是雷同；反而是，如能呈現中共各型短、中程彈道飛彈或巡弋飛彈等細部諸元與實戰打擊能力、或製造技術才是不得了的事情。

近年，隨著中共軍事偵察衛星的進步，也會運用其偽裝、塗料等技術，去提升機動導彈車的匿蹤能力，與利用偵察衛星去檢證偽裝成效等，這些都是一般常理，研究人員會經過思考與反思所做的舉措。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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