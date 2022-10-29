救國團遊行，警方公布交管措施。（警方提供）

周陽山教授27日發表〈救國團是台灣重要資產〉一文，凡稍有年歲的讀者都會拊掌稱讚。因為有真情實感，我不能不略表同聲相應。

我受惠於救國團的第一次，在民國53年，我大三時期。因參加冬季在合歡山的「歲寒三友」聯誼活動，成員由台大、師大、政大、成大、靜宜等大專學生自願報名。並邀聘大學講師作輔導員，20出頭與3、40歲歡聚一堂。有自我介紹，有人專題演講，然後有集體研討，各抒己見。也有廚藝競賽，各種集體活動與遊戲，還有山野中長程踏雪健行等等，兩星期豐富、歡樂的節目，應接不暇，匆匆已唱驪歌。許多人飆淚，互相留言，並期今後永不相忘。論年紀排輩，大哥二哥，直到二十妹。

58年後的今日，兄弟們天南地北，逐漸遠隔，此後再難聚會。但一些人名與極少數人兄弟的友誼，有至今不息者。當年救國團的先進人物。先後有蔣經國、宋時選、李鍾桂、葛永光等名字與其形象，憶想如在目前。雖然我與之並無交往，但在社會時常見其事迹及身影。他們的服務精神，工作態度與行事方法，引領年輕世代，培植健康、進取的一代代人才，令人懷念、敬佩。

「救國團」的創生，是一個偉大的發明。在正規學校教育之外，在社會中，利用假期，為國家社會培育，儲備了無數人才。救國團的青年活動，包括智力、技術、觀念、文學、寫作、繪畫、寫生、書法、健身、體育、社交、組織、服務多方面的實習與訓練，使讀萬卷書與行萬里路在實踐中達至平衡，確產生許多特優的人才。救國團與其它婦女、童軍等社團，建構了國家社會一股正氣，是國家社會發展進步，民生福樂，人民素質不斷提升的所賴。

不幸近年台灣民主法治崩壞，學校、家庭與社會教育衰敗，為社會有識者普遍的憂心。青年吸毒、詐騙、校風渙散，大學作弊造假，學位剽竊、抄襲時被揭發，學術倫理失控，社會正氣萎頓，因為民主政治監督力量的敗壞，媒體成一言堂。一群自稱「東廠」的邪惡力量，對社會正氣的撲殺與摧毀，所假借竟是所謂的「轉型正義」。其恐怖與荒謬，簡直就是焚琴煮鶴，賊喊抓賊。

「救國團是台灣重要資產」這句話在許多人心中的共鳴，正是提醒台灣社會，如果我們放任社會的公義、正氣不斷流失或被殺滅，而無動於衷，便表示了人心已死。

老畫家齊白石在抗戰期間，日寇與漢奸肆意荼毒我們的國家人民。他畫幾隻螃蟹，題上「看汝橫行到幾時」７個字。我們要大聲疾呼，維護救國團這個社會團體，捍衛社會的正氣，要眾志成城，不許邪惡橫行。

（作者為退休教授）

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