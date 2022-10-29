近日，台北故宮博物院公告：有「明弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」、「清康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」等三款文物已經遭到嚴重破損；而「明弘治」竟然被官網標示成「清弘治」。故宮冗員中的無知、缺乏專業態度，令人錯愕與憤怒到無以復加的地步！

這些代表中華五千年歷史文化的瑰寶，經過抗戰、「轉進」大後方、渡海到台灣，幾十年的顛沛流離、千里跋涉，都沒出過事，最後到了台北故宮靜靜躺了70多年，竟然會莫名其妙碎成片片。

這些老祖宗的寶物，如果不是有人有意無意地不當一回事，怎麼會把「傳家寶」當破碗破摔對待？

在對岸，任何人膽敢偷竊或破壞國家級古物，恐怕都得牢底坐穿；可是在台灣獨派政府部門做事，打破了「中國人」的老東西，沒啥了不起，只要上下沆瀣一氣不張聲，再將文物清單封存30年，保證不會有事。

這些獨派主管們，自然會主動遮掩那些靠關係走後門進來的非專業職員所犯下的嚴重錯誤，免得讓在野黨立委順藤摸瓜，拉扯出一大群走後門的共犯。

這個獨派政府，多年來，已經習慣了將錯誤進行：掩飾、隱瞞、保密、封存；至今有誰知道，故宮裡的破損情況究竟有多嚴重？有任何保險公司、第三方國際鑑定公司，包括對岸的古物鑑定師，曾經到台北故宮內外，做過徹底盤點？

故宮那位親綠的館長，敢不敢公開讓專家入內檢查鑑定？這些年，故宮寶物曾經出借到日本等國，也陸續轉移部分文物到故宮南院，其中究竟有多少古物受到損害，有多少被調包，有多少失蹤了，有誰知道？

近日，歐洲博物館有好幾波號稱是「環保團體」向世界名畫潑漆；誰能保證台灣的「環保團體」、「反中團體」、「台獨激進團體」那天不會衝進故宮博物院，對代表中華文化的古文物進行砸搶、潑漆、毀損？ 台北故宮除了演練遭受空襲時該如何「轉進」，有沒有對這些反中團體強行進入故宮砸偷搶時，如何防範、反制？

蔡政府刻意讓一個親綠的館長來擔任故宮的館長，就好比是請狼來看管羊群，誰知道他是否別有居心、肩負著層峰交代給他的特殊任務？

台獨政府既然那麼瞧不起、痛恨中華文化，我們建議，不妨從今年起，逐年將台北故宮文物「物歸原主」，安全運送回北京故宮，讓專家們，對這些寶物進行更專業的分類、保養、歸類、整理。他們絕對不會重蹈台北故宮的覆轍，把「明朝」當「清朝」標示、把尿壺當酒杯、將裝著古玩的箱子重摔在地，鬧出令人哭笑不得的國際級笑話。

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