故宮國寶慘遭摔破的3個時間點。一，去年2月3日，打開文物包時發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損；二，今年4月7日打開文物包時又發現「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；三，今年5月19日整理文物時，工作人員不小心摔落，導致「清 乾隆 青花花卉盤」碎裂。故宮院長吳密察強調，絕無隱匿。

此一騰笑國際博物館界的醜聞，若非國民籍立委陳以信在立院國是論壇公然揭發，莫說外界毫無所悉，就連相關單位都被蒙在鼓裡，吳密察豈能睜眼說瞎話:「絕無隱匿」？

事隔20個月，6個月，5個月，至今才被揭露，敢說絕無隱匿?既然絕無隱匿，就請吳密察出示懲處、究責及補救措施的相關公告，以及向行政院呈報事發經過的公函內容與字號，以示「絕無隱匿」。

蘇貞昌既然敢為吳密察拍胸保證，「絕無隱匿」，也請即時公布事發後故宮呈報事故過程及懲處辦法的公函，並公布究責人員名單以及渠等專業背景，藉以澄清故宮用人並未淪於酬庸。否則，此案就是上下勾結，串供欺瞞。

此案爆發迄今，既未追究吳密察的行政與政治責任，也沒完整公布案發經過與相關人證、事證與物證，笑罵由人，民進黨視台灣已無專家敢說真話？視反對黨如無敝屣？

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