歷史上有兩場「不意外的火災」。據考證，關羽「大意失荊州」兵敗身死的原因，極可能是劉備小舅子糜芳平常盜賣軍械錙重成習。《三國志．吳歷》:「南郡城中失火，頗焚燒軍器。羽以責芳，芳內畏懼，權聞而誘之，芳潛相和。」、《三國志．關羽傳》:「芳、仁供給軍資，不悉相救。羽言「還當治之」，芳、仁咸懷懼不安。於是權陰誘芳、仁，芳、仁使人迎權。」

關羽出師不利急調後勤軍資，糜芳因是劉備姻親，方能受到信任擔任後勤大總管，卻在緊要關頭發生火災，所有軍器付之一炬。有陰謀論者認為，極可能是關羽意識到糜芳濫用職權盜賣軍火一事深怕東窗事發，索性縱火死無對證，但又礙於前線吃緊，糜芳又是劉備小舅子，只能落下一句：「還當治之」回來一定辦你的狠話。導致糜芳心懷不安趕緊投降吳國。

另一場「不意外的火災」，則出現在電影「末代皇帝」中，更發生在前「故宮」紫禁城內。大火之後，無數字畫、古瓷等無數國寶均俱成灰燼。而以金製成的器具在灰燼中，揀出達1.7萬多兩黃金之譜。

溥儀怒道：「此前，我剛想清查太監們偷盜的寶貝，沒想到，他們竟然燒掉建福宮消除罪證！」當時官方說法是太監缺乏用電的知識漏電失火所致。從溥儀的話中，顯然他是因一場大火，斷定了內務府藏汙納垢之實，太監們長期盜賣國寶深怕追究，才會從糜芳的作法得到靈感。

不巧，近日故宮典藏的國寶文物，在承平時期，卻能在同一位院長任內不過短短一年多的時間，就接連發生3件破損案。本仍期待會有綠營人士趕緊翻出往年國寶保管期間損毀的紀錄,藉此消除疑慮，可惜始終未有消息。

糜芳、內務府太監們的歷史殷鑑有近有遠，政府豈能不立即著手盤點故宮文物數量與驗明真偽作業，消除民眾認為國寶短失或遭掉包的疑慮，並隨後公布調查結果以昭公信。否則放任民眾心中料想雖無火災之發生，卻如有火災發生之實，則故宮的不戒之失重矣！

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※