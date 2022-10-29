GDP是最廣泛用來衡量一國經濟實力的數據，世界各國互相競爭GDP的排名，2022年印度的GDP首度超過舊殖民主英國，居世界第五位，消息一出，舉國歡騰，民族自信心高漲，竟開口要索回英國女王伊麗莎白二世皇冠上最璀燦耀眼的最大粒的印度鑽石。可見GDP的威力有多大。但GDP的定義十分鬆散，其所傳遞的訊息，若不細加推敲就直接認定，恐常會導致誤解，與事實相去甚遠。本文僅擇其要者，探究如下。

變數一：GDP的基本定義

GDP = 國內總生產 = 國內總消費。

國內總生產 = 天然產業（農業漁業牧業等等）＋工業＋服務業。

國內總消費 = 國民消費＋政府開支＋投資總額＋進出口淨值。

理論上講，國內總生產應該等於國內總消費。可是要精確計算出一個國家國內的總生產，或者國內的總消費，幾乎是不可能的統計工程，實際上多半是從政府的各類統計數字估算而來。

變數二：美元匯率隨時變動

除了美國的GDP，其它每個國家的GDP都是先用本國貨幣計算，再乘以對美元的匯率，以美元價值上報聯合國、世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等國際組織，以便各國互相參考比較。

統一用美元來顯示各國的GDP，固有其比較上的方便和必要。但美元匯率是隨時變動的，不同時空都不會相同，尤其，各國中央銀行都會為自己國家的經濟或產業利害來進行操控調降。譬如日本央行放任日幣對美元匯率狂跌。譬如最近印度政府頒佈的國際貿易盧比結算令，以及俄國政府頒佈的天然氣石油盧布結算令，以政令影響對美元的匯率。因此，以美元表示的各國GDP，有其先天上的不穩定性。

變數三：通貨膨脹與GDP

美國2022年通貨膨脹8%以上，美國的GDP隨著通貨膨脹而直接上升8.3%，其他國家的GDP亦是如此。 但同一時間，美國通貨膨脹8.3%，英國、中國則分別為10.1%及2.5%。各國不同的通膨率，造成即使是以本幣計算的GDP都會有不同程度的影響。

變數四：GDP per capita

人均國民所得 = GDP/全國總人口。

由於許多國家承認雙重國籍，多重護照，造成全國總人口數難以正確計算，戶口普查可以清點國內人口，但查不清居住國外的僑民。有些國家雖然採單一國籍，但是無法偵測所有持外國護照的人數。

變數五：GDP & GNP

GNP = GDP - 外國人在國內的總生產 + 本國人在外國的總生產。

茲舉數國GNP/GDP之比率如下：

Japan 102.54

US 101.30

China 100.44

Russia 96.21

Canada 98.26

India 98.97

Australia 96.72

嚴格的說，GNP才是一個國家擁有的真正生產總值。日本102.54表示日本人的實質國家總生產大過日本的GDP。而俄羅斯、印度、加拿大、澳洲的GDP則有部分是外國人所生產的。

變數六：地下經濟的調整及納入GDP

每個國家都有地下經濟，無照的攤販、非法的走私、盜林及盜挖沙石、私下的服務交易，美國非法移民的廉價勞工，都屬於沒有商業記錄的地下經濟。地下經濟可以透過估計納入GDP。

變數七：非法犯罪的經濟活動如何計算

非法犯罪的經濟活動，如毒品與色情，屬於規模相當大的地下經濟，也算是服務業的產值。歐盟為了公平分攤各國上繳的歐盟經費，把所有毒品與色情等經濟活動的產值都計入歐盟的GDP。而中國、美國、澳洲、韓國等並不計入。

變數八：GDP不能代表國民的生活水準

GDP雖能衡量一國的經濟力量，但人均GDP卻難以代表一國國民的生活水準。以美為例，高比例的軍事預算，號稱是國防福利的產值。龐大的警察監獄司法預算，號稱是司法福利的產值。華爾街巨大的金融產值，造就了極少數的金融富豪及高所得華爾街金融業者。這些產值都攤到了普通百姓的的頭上，但都沒讓他們實際生活上享受到。

變數九：PPP購買力平價更能代表國民的生活水準

因為各國的物價水準不同，同一美元在各國的實際購買力就不同，同等的人均GDP就無法反映實際上有同等的國民生活水準。爲此，才有購買力平價（Purchasing power parity）PPP這一衡量工具出現。例如英國《經濟學人》雜誌所創的大漢堡（Big Mac）指數，將同樣麥當勞的大漢堡在各國的售價進行比較。

2020年日本人均GDP $40193美元，人均 PPP $44585美元

2020年台灣人均GDP $28383美元，人均 PPP $59398美元

這明顯表示了日本的人均GDP 高出台灣1.4倍，但由於物價昂貴，日本的人均PPP只是台灣的75%，日本的國民生活水準反不若台灣舒適富裕。

結論

GDP 是世界上被參考採用最多的單一數據，這個數據是集國家的統計能力及資訊力量，努力匯總而來，簡要但意義重大，值得參考與重視。聯合國屬下的國民賬戶體系（System National Accounts）（SNA）正在規範一套國際標準的GDP模式，希望能公平合理的來計算處於不同經濟發展階段的國家的GDP，當有助於降低前述部分問題對GDP計算不夠嚴謹公平之影響。在我們瞭解現行GDP計算，在反映國民生活水準及國家經濟實力的缺陷後，我們當不至於終日爲中國的GDP是否會超越美國、何時超越而憂心忡忡了。

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※