中共二十大落幕，有點意外，又不太意外。不意外的是，習近平續任總書記，平順進入第三屆。意外的是，代表最高權力決策機構的政治局常委會，被視為市場改革派的汪洋與胡春華等全數落馬，由習近平的親信替代。這代表權力的集中，也象徵著大陸全面進入習時代。

供應鏈的去台化危機

不容否認，隨著中共權力結構的改變，因中美對抗持續升溫而增高的地緣政治風險將進一步升溫，從台灣到日本、朝鮮半島，整個亞太地區都難逃隨之而來的巨大衝擊。摩根大通執行長戴蒙接受媒體專訪時表示，中共二十大過後，美中關係可能將隨著習近平權力集中而更加惡化，地緣政治風險對全球經濟的影響，遠遠超過美國經濟衰退風險。

對地緣政治的擔憂反映在近期兩岸三地股市的表現。二十大閉幕後這一周，全球股市幾乎都呈現反彈走勢，譬如美國道瓊及德國法蘭克福指數，分別反彈2.4%及3.8%（計算至10月28日），台股、港股及滬股三大指數卻不漲反跌，跌幅分別為1%、3.4%及7.9%，市場投資人用實際賣股行動，表達他們的擔憂。

台海局勢日趨緊張，影響的不只金融市場表現，包括外資及台商在內的實際投資行為也會遭受波及。矽晶圓龍頭廠環球晶董事長徐秀蘭公開表示，2020年開始布局的德國世創（Siltronic）併購大局確定失敗，關鍵原因在德國對地緣政治與國家安全的考慮。德國政府擔心台灣可能「香港化」，如此一來，世創將成為中國企業，環球晶無法取得德國投審會的核准，只能以破局坐收。

面對全球地緣政治風險升溫，廠商投資決策必須做出調整與改變，環球晶不會是單一個案，也不會是最後一個例子。特別是對事業重心在兩岸的台商而言，當以美國為首的民主國家開始吹起「去中化」、甚至是「去台化」的號角時，台商更要思考自身在未來全球供應鏈中的角色與定位。過去以大陸為單一生產重鎮的長鏈模式，可能要轉變成多個中心（如越南、印度或墨西哥等）並存模式。不僅供應鏈大幅縮短，也更加強調在地生產、量身訂做、即時供貨等特性，這都是未來台商必須面臨的供應鏈重大轉變。

調整產能與產線分布

以半導體產業為例，因地緣政治風險衍生的「去台化」危機，已非杞人憂天，而是現在進行式。儘管經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫一再強調，台灣半導體技術無可取代，去台化只會讓全世界停止運轉，但對照大勢，明顯是自我安慰。台灣半導體供應鏈確實在全球占有舉足輕重的地位，但未來呢？當美國強制台灣分散生產風險，將供應鏈外移，民進黨政府敢說不嗎？供應鏈外移後，比較利益最大化優勢還能保住嗎？

美國商務部長雷蒙多及財政部長葉倫不只一次表示，為防大陸地緣政治脅迫，美企須降低對台半導體依賴，擴大在美晶片生產比重。這意味半導體供應鏈向美或向外移轉恐怕難以避免。在這樣的趨勢下，整條供應鏈的廠商包括眾多台商在內，真能相信政府不存在「去台化」危機的片面之詞？更不用說，現今兩岸兵凶戰危情勢，不尋求與對岸溝通化解嫌隙的民進黨政府，絕對無法推卸責任。

台海地緣政治風險，在民進黨主政下，已由不明顯的長期風險，演變成立即而迫切的危機。歐美國家開始產生警覺，並紛紛警告本國企業應及早做出調整。台商遊走兩岸，更需要重新思考經營策略與投資布局。所幸台商嗅覺一向敏銳、韌性非常強，如何善用優勢，因應全球供應鏈重組新形勢，盡快調整產能與產線分布，甚至因應美中對峙而備妥兩套策略系統，提供不同供應鏈體系解決方案，將是最重要的課題。