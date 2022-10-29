大陸贈台大貓熊「團團」傳出罹患腦部惡性腫瘤，病情緊急，大陸國台辦也回應證實擬選派2名診治和護理專家赴台參與治療和護理工作，而台灣相關部門均表態以最快速度核准各項申請。團團一直深受台灣民眾喜愛，也被視為兩岸民間交流大幅提升的象徵，如今為了團團，兩岸官方也暫時放下日益加深的敵意，為救治工作大開綠燈。

這當然能體現出兩岸希望改善關係的態度，也證明兩岸一直都沒有升高民間敵意的原始動能。拋開政治分歧，特別是有意為之的政治操作，其實兩岸沒有理由走到今天這般不相往來的地步。恰恰相反，兩岸加強合作和交流的動能非常強大，大到即便有政治阻隔和疫情衝擊，也沒有逆轉這一趨勢。中共二十大之後，各方又在揣度大陸武統的時間表或可能性，並且熱衷於從大陸的人事布局中找到對台武統的蛛絲馬跡。

但無論是根據人事來反映政策，還是通過政策來決定人事，其實都不過是細節安排，都要服務於大陸的整體戰略。對大陸來說，在自己能夠決定的範疇之內，當然是以國內政治為第一優先，經濟發展、社會進步、生態改善這些對大陸來說都是最高的政治議題，只有壯大了自身實力、改善了人民生活，才會確保大陸的長治久安。

雖然這次中共二十大報告中不厭其煩地強調安全，但這主要還是體現為防守，其實同樣是為了保護國內發展格局，避免外部挑釁和對抗衝擊了這一格局。這從大陸對待俄烏衝突的謹慎態度就可管窺一二，大陸一直都試圖避免自己捲入其中，即便大陸與俄羅斯的關係已經是公認的友好。

對待台灣議題也同樣如此，與其關注二十大報告中個別字句的調整，不如多關注二十大報告中擘畫的大陸發展藍圖，因為無論是中美關係還是兩岸關係，最終都是要服務於這一更大的目標，而不是相反。

如果理解這一思路，就能理解大陸會抓住各種機會，增進兩岸交流的深度和廣度，無論是救治團團還是歡迎工商團體訪問，都是如此，大陸絕不會關上交流的大門，也不會放棄與台灣各方政治勢力溝通的努力。

多年以來，大陸常常指責兩岸關係的癥結歸根究柢來自於民進黨，後者只簡單將之視為政治攻擊，而從未真正反思，也沒有深入理解大陸整體發展戰略與解決兩岸問題的辯證關係，這才導致了一系列的重大誤判，將自己陷入各方關係升溫的虛幻榮景中，殊不知台灣現在已變成各國被大陸制裁政客的投機場所，因自己無法與中國大陸開展生意往來，就只好到台灣尋找商機，這些代價一次兩次看起來不多，但現在各國政客紛至沓來，再厚實的家底也不夠用，而如果蔡政府不肯提供真金白銀，也可以預料會受到反噬。

歸根究柢，台灣總要面對如何直接處理與大陸的關係，對抗兩岸民間交流的深層動能要付出太大代價，而且很容易被反噬。但無論如何，改善關係的主動權就掌握在台灣社會手中，如果民進黨不肯妥協，那民間也應該有撥亂反正的能力。