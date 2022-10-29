九合一選舉將進入尾聲，回顧這段過程，蔡政府在這場選舉的主旋律依舊高唱「抗中保台」。只是，何以近年來無往不利的勝利進行曲，如今卻難以振奮低迷選情？其關鍵在於時間已證明，這個黨只有抗中，卻做不到保台；續打這張牌形同自曝其短，久而久之當然成為弊大於利的票房毒藥。

日前國安局長陳明通在立法院示警「2023年對岸要以戰逼談」；接著，任內從未受訪的國安會祕書長顧立雄也一反常態親上火線，強調政府正在建構不對稱戰力，讓台灣承受第一擊後有削弱中共侵台的能力。

選戰倒數之際，國安高層賣「芒果乾」所為何來，這是司馬昭之心，路人皆知。只是，對比2020總統大選，為何「抗中保台」這四字箴言，如今已難像芝麻開門一般，只要隨口念念，選票就會自動集結？

問題在於，如果「抗中」是蔡政府執政的主旋律，那麼，對老百姓而言，「保台」才是真正重要的硬道理。但，民進黨政府有做到這件事嗎？答案當然是否定的。

當兩岸局勢惡化到共軍對台實施環台軍演，政府卻連導彈飛越台北上空都隱忍不敢說；當海峽中線被消失，政府也絲毫提不出務實辦法維持說好的現狀；當高舉台灣價值的高端疫苗被揭露委託陸資進行二期試驗，或自家市長候選人自稱來自「中國台北」，整個黨卻又變得裝聾作啞。

當這類說一套做一套、邏輯又錯亂的事不斷發生，只會喚醒愈來愈多台灣人發現，民進黨很懂製造衝突，卻無力創造和平；所謂的抗中保台，實則為抗中害台。因此，面對眼前地方大選，民進黨若還想繼續泡製這張被看透的牌，預料流失的選票將比得到的多更多。