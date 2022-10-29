台灣社會在10年內，將承受至少兩項十分嚴酷的事實，就是勞保及全民健保這兩項最重要的社會保障制度，即將終結。

首先，是關係千萬勞工的勞保，將在2028年破產。這是官方說法，實際上因為全球產業斷鏈，台海兵凶戰危、經濟停滯、貧富加大，勞保破產只會提前，不會延後。勞保破產原因有二，一是在民粹下，故意壓低費率，從一開始就不依精算費率收取保費，這是兩黨的共業。本人在規畫全民健保時，因係將公、勞、農保的醫療部分畫出，併半數無任何醫療保障的國人合為全民健保，因此對勞工領袖演講，為勞保永續，應提高勞保費率至精算費率，平約每月多交數十元，但被嗆聲。最近勞工得知勞保就要倒了，就指責為何不早點告知，真是讓人哭笑不得。

未來退休勞工只能依賴自提的勞退，但遠遠不足以養老。公保提高費率，公教人員從無異言，因公教人員水準較高，具思辨能力，不易為政客洗腦。自付4成，政府承擔6成，將來都成為退休金，費率愈高對公教人員愈有利。同理，勞保自付3成，雇主負擔6成，政府負擔1成，全部納為勞保基金，全為勞工日後退休領取之用，當然費率越高，退休享受愈高。但勞工被無良政客洗腦，居然反對調升費率，資本家因此「快樂得不得了」，財團得以逃脫本來應承擔的社會責任，累積大量財富，甚至藏富於海外。

無良政客欺騙勞工只是一端，最根本的原因是台灣不婚、不生、不養、不活持續數十年，且日益嚴重。今日勞動人口繳交的保費只在支付目前退休勞工的退休金，1967年出生的37.7萬人口，2022年屆滿55歲，已到合法退休年齡，可以開始領取勞退，然而2022年滿24歲，已大學甚至碩士畢業的工作人口，只有27.1萬人，要如何承擔退休人口？這趨勢越來越嚴重，2022年新生兒至多14萬人，未來如何支付不斷以幾何級數增加的退休人員？多數人因少子化，也難有子女奉養，只能自求多福，依靠自己的儲蓄，那將是個悲慘世界。

今日政府為保衛政權，不斷編列以幾何級數增加的預算，補足勞保基金，從200億到450億，再下來要多少億？政府出的錢是誰的錢？難道不是你我出的？上從歷屆總統下至各高官，有以薪資或賣房產資助嗎？自己造的孽，不該自己負責嗎？目前50歲以下的勞工早就該拒交保費，反正退休時已經領不到勞退了。

其次，全民健保是台灣最重要的社會保障制度，可說是台灣民眾國家認同最重要的要素。但1957年出生者，今年已滿65歲；1947年出生者，已是75歲老人；本人1946年出生，已是望八之人。65歲以上每人每年醫療費用是非高齡者的2.5倍。台灣在1966年以前，每年生育40萬人；1960至80年代，尚有30餘萬；90年代以後剩20餘萬，目前15萬都很勉強。所以健保要永續，不論是減少浪費還是增加部分負擔，都是杯水車薪；衛福部健保署不管如何努力，都是在唬弄老百姓。類似蔡英文對李遠哲說的，健保倒了，反正我已經不在任上，是後面接任者的事了。邪惡的執政者，就是挖坑給後任者跳。

本人身為台灣病友聯盟創會會長，連二任理事長，病友們不斷動員，甚至抗爭，要求將各項可以增進健康、減少病痛、延長壽命，甚至治癒的新科技醫療納入健保給付。生命誠可貴，但健保做不到就是做不到，然而政客就是唬弄人民，增加病友們的期盼，最終又造成他們的幻滅。身為創會會長，只能心痛地理智冷靜以待。

未來健保不可能提供幹細胞治療、質子治療、免疫小分子標靶治療等百萬元起跳的治療，只能減法提供如化療、器官移植的手術等等，如還有安全接生、盲腸切除，也就不錯了。今日提供的「高檔」醫療，只能靠個人的商業保險支應，醫療將高度階級化。

台灣目前是非戰爭國家中，男女有偶率、男女生殖能力最低的國家，每名婦女平均生育不到1個小孩，人口每一代減少一半，虐兒、虐老年年增加。但政府及綠蛆立委不斷用百姓血汗錢，不斷洗腦大內宣民眾「抗中保台」，但實際上是「促統滅台」。

蔡英文總統自己絕子絕孫，是個人的選擇，應予尊重，但在她領導的民進黨執政之下，讓全國人民絕子絕孫，該當何罪？

（作者為前衛生署長）