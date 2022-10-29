故宮兩年損壞3件國寶級文物，看到散成碎片的國寶，實在讓人痛心且難以置信，也證明在現任故宮博物院院長吳密察主政下，不論管理、維護或保存，均一片散沙。一件毀損意外已令人難以接受，更何況一再毀損！目前公佈的是兩年間3件？但是真的只有被迫曝光的這3件？還是仍有其他？國家歷史文物如此重大的毀損，估且不論其價值，這種一而再、再而三的疏失與心態就不可原諒，也證實吳密察既無專業、無管理能力、也不用心，就算請辭謝罪，也不足以彌補對中華文物的傷害，竟然還寡廉鮮恥到繼續留任、尸位素餐！

保管這種人類文明史上的重要古物，理應有最專業嚴謹的安排，任何環節的SOP也需符合一定規格的標準與科學依據，否則損失絕對難以估計，也不是修補就能彌補，更別提連竟然連保險都沒有。何況，國寶不是執政黨或行政官員的，而是屬於整個國家和人民的；任何損失都是由人民承擔！為什麼吳密察與故宮打破碗，該由全台灣人民承擔？吳密察和指派吳密察的官員輕鬆幾句就可以敷衍了事，輕鬆帶過嗎？不下台、不賠償、不負責的依據在那裡？請蘇揆和綠營出來説清楚、講明白！

整件風波可說離譜至極，真虧吳密察還說沒有隱匿？要不是有吹哨人向立委揭發，國人迄今還被瞞在鼓裡！光就這3件已曝光案例而言，第一件出狀況後，故宮做了甚麼有效的預防措施、檢討或改進？如果有，為什麼還接二連三發生？接觸這些珍貴文物的人是專業人士？還是無經驗的一般人士？

至少回應一下民間有關「狸貓換太子」失手造成的質疑，以及不予保險的理由吧！也請說明如果不是失職或隱匿，怎麼還有第二、第三件接連發生嗎？連最起碼的保管維持都做不好，吳密察有甚麼資格坐領高薪、繼續當院長？

政府相關部門已沒有任何理由推辭拖延，事關國寶文物，更不能放任吳密察與故宮自說自話，拿百姓耍。行政及監察單位須全面動員，立即徹查毀損緣由、過程，以及相關成員背景、職責及品德操守。此外，類似情形究竟還有多少？有沒有其他壞損或調包情事？必須立即查個水落石出，給國人一個交代！別想繼續隱瞞！

當然，綜觀整起國寶毀損案，除了黑箱，更糟糕的是，完全看不到故宮對國寶、古物的珍惜，只見草率與毫不在乎，自然就對古物毀損就不會心疼，就不會嚴格的紀律和要求，造成毀損事件一再發生。

政府每年編給故宮的經費十多億，但就跟其他部會預算一樣，綠營總把精力放在大內宣或短暫性活動上，甚至跟選舉掛鉤。東西掉了也不管，破了也不管，資源配置失當，錢沒有花在該花的地方，越喊窮越燒錢，根本本末倒置！

百姓的血汗錢，官員花得慷慨、鋪張浪費、毫無節制，內部管理鬆散，竟一而再、再而三地摔破國寶還不自覺？如今，整個行政體系，不但螺絲鬆了，根本已經掉滿地。真讓人不禁想問，究竟還要忍受這些無知、無能、無為、無感和無品的綠色官員到何時？故宮也絕對別想以查無責任來轉移焦點、輕輕帶過！

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