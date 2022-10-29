中共二十大落幕，習近平藉改組中央軍委釋放訊息：敢於鬥爭，劍指台灣。連任的軍委副主席張又俠，曾經有兩次中越戰爭實戰經驗；新任的副主席何衛東出自福建31集團軍，今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，他曾經策畫圍台軍演。

在兩岸關係劍拔弩張、危機一觸即發的態勢下，國防部長邱國正在立法院備詢時表示，國軍只為中華民國而戰，不為美國而戰。這話聽起來理直氣壯，但許多人都想接著追問：邱部長是在講真話嗎？

美國芝加哥大學教授米爾斯海默在他的名著《大國政治的悲劇》中早就指出，面對中國崛起的趨勢，美國既要維持其霸權地位，又要避免跟中共發生核子戰爭，上上之策就是提供台灣武器，採取「誘殺策略」（bait and bleed strategy），促使兩岸捲入長期而且血腥的消耗戰，自己則扮演「離岸平衡手」（offshore balancer）的角色，袖手旁觀。

依照米氏的觀點，台灣就是替美國打「代理人戰爭」（proxy war）的最佳「棋手」。請問邱部長：蔡英文上台後，她「緊抱美國大腿」的一切作為，難道不是按照美國的「劇本」在演出嗎？國軍如果配合演出，這是在為中華民國而戰呢？還是在為美國而戰？

邱部長在立法院備詢時表示，建軍備戰，不能說裝備還沒出來，就先不要打，「備戰是拿到什麼就用什麼」。2021年12月15日，美國前國安顧問歐布萊恩公開提出「刺蝟之島」的概念，他建議售予台灣大量武器，訓練一批民兵部隊，同時在台灣的2000多個警察局配置肩射型刺針飛彈，一旦解放軍登陸，就可以給予徹底打擊。

請問邱部長：這是不是中華民國「建軍備戰」計畫的一部分？如果「是」的話，各警察局的刺針飛彈配置完成了嗎？如果沒有這樣的配置，解放軍一旦登陸，要叫我們的警察遵從蘇院長的指示，「拿掃把跟他拚」嗎？如果這「不是」我們的「建軍備戰」計畫，為什麼一個美國前國安顧問就可以對蔡政府指指點點，而蔡英文對這樣的「指點江山」，居然連大氣都不敢吭一聲？

2014年，米氏《大國政治的悲劇》再版，同時增加了一篇附錄，題目是「跟台灣說再見」，認為當美國自忖實力不足以跟中國相抗衡的時候，仍然必須避免核子戰爭，並且在適當時機，退出台灣，「跟台灣說再見」。對蔡英文來說，這可能是一場「真心換絕情」的悲劇，可是台灣人民何辜，憑什麼要跟著她打一場「代理人的戰爭」？

我非常贊同邱部長的說法：「國軍只為中華民國而戰，不為美國人而戰」。在兩岸關係劍拔弩張的今天，我希望國軍兄弟能夠牢牢記住邱部長這句名言，大家一起大聲吶喊：「我們反代理人戰爭」！

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）