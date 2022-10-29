故宮3件瓷器國寶破損，震驚世界，令人難以置信。有人質疑院長非專業，民進黨政治任命，管理出問題；有人懷疑管理不當，導致國寶破損；最不堪的是有人質疑國寶被調包盜走，破的其實只是一般贗品。這些揣測，顯示出民間對執政者的信任度非常低，特別是防疫政策無底限的貪腐，讓民間的盜賣說甚囂塵上。

調包盜賣說甚囂塵上

事實真相如何，還有待調查。但故宮一直有一個嚴密的管理制度，這是蔣介石時代就進行的嚴格控管，以防止國寶被盜，因此，要查出問題所在，責任歸屬，其實並不困難。

首先國寶所在的庫房如何進入，管理相當嚴謹。器物、文獻、書畫等故宮工作人員，都各有庫房的權限。器物處的人進不了文獻的庫房，文獻處的人進不了器物的庫房。每一次任何人進入都有兩道程序，一邊是刷卡的電子紀錄，一邊是自己簽名的紀錄；因此，誰進過庫房，留下兩種紀錄，可以互相比對。當然，有權限的人可以進入庫房，也可以帶人進去，但帶進去的人也要刷卡，留下紀錄。

所以誰進去過哪一個庫房，是有紀錄可查的。質言之，去年2月、今年4月破損的兩件瓷器，若要追究責任，則可調出前院長秦孝儀到周功鑫時代的兩度全院大盤點，周功鑫並留下彩色照片檔，只要調出檔案一比對，即可知道當年有無破損。若無破損，這幾年來誰有碰觸過，誰進了庫房，都可以查到。誰破壞或動了手腳，造成文物破損，是可追溯的。

其次是進庫房有嚴格規定。連故宮院長都沒有單獨進庫房的權限，而有權限的人也不能單獨進去，依規定要兩個人一起進去，同時要有一個工人陪同。這些工人是專管文物的，他們比較有力氣，有些大箱子特別重，需要工人搬上搬下，為保護文物，搬運也要有專業的技術水平。也就是說，搬文物至少會有3人在場。那麼，誰動過什麼文物，應可追查到。再不濟，3人對質總可以查清事實。直白說，若有人搞鬼想盜賣，依故宮管理規則之嚴謹，跑都跑不掉，只等吳密察好好「細密地察」到底。

至於故宮為何都用大小各種箱子，一箱文物可能裝好幾件，會不會互碰而損壞？這涉及1971年將文物重新裝箱時，政府經費有限，故宮空間也不夠，在保護文物的前提下，做最好的設想。所以幾件文物用格子裝一起（有些器物很小件）是為了節省空間。老故宮人常感嘆，經費都拿去給文物用，人不如器。這便是老故宮人的心聲。

故宮院長須負起責任

從這個流程來看，前兩件瓷器的破損是可以追查的，若有人為碰觸而受損，應可查到是誰的責任。如果是未有搬運而受損，則是否為時間長久而裂開，則應探究如何保存才是正確的方法，如此才能保護國寶。

至於今年5月19日整理文物時，在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損，則是世界博物館的奇聞，清清楚楚是人為疏失。至於為何如此，是否與人員不足、管理失當有關，這是對吳密察應究責之處。總之，故宮院長對此事不能裝作若無其事，而應積極徹查，負起責任，始能對國人有所交代。

國人不能諒解的是，故宮文物歷經千里運送，抗戰時日本飛機轟炸、國共內戰時飄洋過海，都得以保存無損，偏偏在承平時代，竟在兩年內連續損壞3件國寶，令人質疑民進黨派任的這位吳院長，缺乏專業，只會在意識形態打轉，若他這次不負起責任，難以令國人信服。

護送過故宮文物的人總說，國寶文物有靈，抗戰時千里運送得以無損，乃是有靈保護，人保護文物，文物也在保護人。曾有日本飛機在天空大轟炸，文物車忽然下坡打滑，眾人追去阻擋，剎那間，炮彈落下，正落在方才站立處，文物反救了眾人性命。如今故宮國寶在台灣，那古老文明的巨靈會不會保護台灣呢？或許，還得看今人有多尊重並保護國寶來決定吧！