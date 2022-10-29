繼故宮南院狂砸錢搞無人機等種種本末倒置的荒唐措施，北院竟傳出更為驚悚的瓷器破損事件。當國人看到照片中，3件瓷器支離破碎的慘狀，心都要碎了。但對老故宮人來說，還有一個更嚴重的事件，而且還有機會挽救，卻反而在此次的破碎聲中被忽略了。那就是故宮院長吳密察決定寄存故宮的文物期滿後不再續約，包括知名的「蘭千山館」文物，其中最具代表性的〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉都是無價之寶，價值遠勝過3件受損的瓷器。

所謂「寄存」，簡單地說，就是民間收藏者將文物無償授權故宮保管及展出，但必須標示寄存者名字。這對收藏者是一種榮耀，既有鼓勵民間分享收藏的作用，也給予文物最完善、專業的保存，更提供觀眾多樣化的參觀內容，可以說是多贏的局面。既然如此，為何故宮決定不再接受寄存？這豈不是把多贏局面變成多輸？

故宮對外解釋是因為庫房空間有限。這種說法實在難以取信於民。眾所皆知，耗資數十億的新故宮計畫，就是以擴充空間為主，尤其南院二館近日才開工，怎麼可能空間不足？就算真的庫房空間有限，必須清掉一些寄存物，也應該以文物的價值做取捨吧？民間收藏家願意分享私人收藏，是基於對故宮的信任及古物的愛護，故宮祭出《國立故宮博物院藏品徵集辦法》之時，是不是更該尊重古物在《文化資產保存法》的重要性？

故宮新聞稿提到如果「寄存人有意願捐贈，則啟動藏品徵集程序審議。」難免令人懷疑，是否故宮有意藉此逼迫寄存者改為捐贈。其實，像蘭千山館文物自1969年寄存至今，已超過半世紀，歷任院長都續約，文物也曾出國展覽。換句話說，名為「寄存」，實與「捐贈」並無二致，所以只要續約，就可以輕鬆達到類似捐贈的目的。據了解，故宮基層專業人員都認為應該續約，但院長吳密察獨排眾議，堅持打破這個寄存的默契，沒事找事，背後真正的動機令人猜疑。

假如蘭千山館文物真的退回所有人，又沒有捐贈給故宮，那就可能發生許多人最擔心的悲劇，民間所有人可能因無力保管或財務考量，最後拍賣了文物，讓蘭千山館的國寶分散流落四方，甚至被海外人士或國外博物館買走。故宮此舉不僅讓國人此後不能再見珍貴文物，自動放棄保護文物的職責，也會招來歷史罪人的罵名，吳院長卻對公共利益一點都不在意，民間收藏界已有人猜測，是否故宮故意放行寄存文物，好讓覬覦這批文物的人有機會入手收藏。以蘭千山館的文物價值，一旦出了故宮，必是收藏界爭奪的焦點。

近日媒體紛紛爆料吳院長種種爭議極大的施政，不僅內部天怒人怨，甚至已危害到國寶的安全了。一個已對國寶造成實質損害的院長，後續還可能對文物造成更大的傷害，如果蔡政府還堅持讓他續任院長，那麼就不免讓人揣測吳密察是不是負有什麼「特殊任務」了！

任內不到2年就損壞3件文物，創下故宮最慘烈的破壞國寶紀錄，吳密察不僅沒有辭職，連自請處分都沒有，也未向國人鞠躬道歉，現在還要把國寶級的寄存物掃地出門，為了避免吳密察「掏空故宮」，除了呼籲各界搶救蘭千山館的文物之外，也希望立委們盡快加強對故宮的監督機制，以免更多憾事發生！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）