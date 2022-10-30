最近俄羅斯以自殺無人機取代飛彈，攻擊烏克蘭，雖然多數遭到攔截，但少數漏網之魚也造成烏克蘭地面設施的毀損與人員傷亡。不僅供電系統遭到破壞，不可預測的傷亡還造成人民恐慌、生產停滯，進而削弱烏克蘭的戰爭潛力。對戰局影響如何還要再觀察，如果這種以大量無人機癱瘓防空系統，戰略性打擊地面目標，進而拖垮民生經濟的戰術真發揮作用，那麼這種自殺無人機就可能成為改變「規則」的武器，台灣必須高度重視。

自殺無人機的優勢

無人機將在未來戰爭中扮演重要角色，這點在戰略與軍事學界已經成為共識，沒有人懷疑。但無人機種類很多，功能各異，哪種才是主流？如何使用才能發揮戰力？大家都還在摸著石頭過河。實戰驗證因此非常重要，只有通過戰爭檢驗，才能證明值得投資。

這次俄羅斯使用的自殺無人機，一般判斷是伊朗製造的見證者（Shahed-136）。這款成本低廉、製造簡單，使用部分民用零件打造，雖然也是對地攻擊的無人機，和經常在電影中出現，反恐戰爭中大顯身手的美國「察打一體」無人機收割者（MQ-9），是完全不同概念。

MQ-9在概念上是遙控攻擊機，機鼻下有攝影機讓遠端的駕駛了解狀況，駕駛則在地面利用無線電遙控飛行。發現目標後，待命發射飛彈摧毀。飛彈打完或油料快耗盡，就要飛回基地補充加油。MQ-9非常高科技，飛行員可以在美國本土，透過環繞地球的衛星遙控地球另一邊的無人機。當然價錢也不菲，去年美國決定售台4架MQ-9B，總價6億美元。

不過MQ-9不是隱形機，容易被雷達發現，因而在低科技國家例如阿富汗或伊拉克使用，可以長驅直入，要打誰就打誰。但在部署防空系統，即便像伊朗等軍事科技並非頂尖的國家，執行任務的風險就很高。2019年6月，美軍一架價值1.3億美元的全球鷹（RQ-4）即遭伊朗擊落。美國現在以中國為對手，中國軍事科技等級比伊朗高，MQ-9更不好用，因而有意在2027年前將其大部退役，以更先進的 RQ-180 隱形無人機取代。

Shahed-136則類似遙控巡弋飛彈，任務和攻擊機不同。攻擊機精確打擊地面目標，可作為地面部隊的密接支援，或者外科手術式的消滅特定對象。巡弋飛彈任務則是大規模轟炸，打擊基礎與生產設施，以摧毀對手的戰爭潛力。戰爭打到最後就是打錢，進入消耗戰階段，就是比誰的經濟生產力高，因而有這類的任務需求。其概念，來自二戰最後階段德國發展出的V2火箭。

V2跨越英吉利海峽，攻擊英國倫敦，效果顯著。二戰結束後，東西方陣營都發展這種武器，於是就出現了彈道飛彈。

彈道飛彈是打到外太空，不受空氣阻力地飛行一段距離，再重返大氣層，因此可以飛很遠。然而彈道固定，可以預測彈著，有較長的預警時間，攔截容易。所以數千甚至數萬公里的中、長程對地攻擊，由彈道飛彈擔綱，短程數百或一千公里，就改由較不容易攔截的巡弋飛彈負責。

巡弋飛彈一般用電子地圖導航，可以改變飛行路線。簡單來說，就是在飛彈配賦的電子地圖上畫一條彎彎曲曲的飛行路線，飛彈透過對地形與高度的感知確定自己位置，該轉彎就轉彎，隨時修正方向，經過最後檢查點後再往前直衝，準確度很高，誤差只有一、兩公尺。貼地飛行，雷達很難發現，因而預警時間短。但飛行速度慢，通常是亞音速，所以如果運氣不好，剛好被對方射手完成射擊準備時目擊，那麼刺針飛彈可以打下巡弋飛彈。只是那種狗屎運不常遇到。

巡弋飛彈雖比彈道飛彈便宜，但仍價格不菲，例如美國戰斧飛彈一枚約160萬美金。因為使用常規彈頭，破壞力有限，需要打高價值目標才划得來。之前俄羅斯以巡弋飛彈攻擊烏克蘭電力設施，如果烏克蘭能在一兩天內就修復供電，從消耗戰觀點，就不划算。

要打消耗戰，就需要比巡弋飛彈更便宜的武器。飛彈最昂貴的部分是導引系統，彈體本身不貴。所以當價格低廉的新導引方式出現，火力革命就出現。這種新導引方式就是衛星導引。

衛星導引是利用衛星定位系統，例如美國的GPS或中國的北斗，在彈體上裝上定位晶片，再將目標經緯度輸入，發射後彈體用身上小翼隨時修正自己位置，往目標靠攏，就能精確集中目標。美軍原本用在空軍的對地轟炸，即「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），以取代雷射導引炸彈。雷射導引需要有人用雷射光指著目標，很麻煩，如果是由在地面的特戰部隊導引，要冒被敵人發現的風險。JDAM好用多了。

空軍炸彈使用的效果好，陸軍於是用在砲彈上。例如M777這種輕型155榴彈砲，砲彈裝上衛星導引套件後就頓時威力無窮。不僅準確度大幅提高，也不再需要派出前進觀測官，偷偷摸摸地到目標附近觀測修正彈著，只要輸入目標經緯度就可以。

衛星導引既然可以裝在砲彈上，當然也可以裝在火箭彈上。火箭彈的射程比砲彈遠好幾倍。像海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，如果使用口徑較大的M30火箭彈，射程可達70公里。如果口徑再大一些，一次只發射一枚的M57彈，射程可達300公里。這就超過火箭彈概念，屬於陸軍戰術飛彈（ATACMS）了。雖然ATACMS價格不菲，單價在80萬美元以上，但只有戰斧飛彈的一半。Shahed-136的價格就更便宜了，約2萬至5萬歐元。一枚戰斧的價格可以買3、40架。這使所謂「高價值目標」的標準頓時下降許多。俄羅斯以自殺無人機取代巡弋飛彈，就是出於成本因素的考量。

更可怕的是蜂群攻擊

不過，伊朗的Shahed-136，是否就是對地攻擊自殺無人機的典範？恐怕還不是。Shahed-136是遙控駕駛，需要駕駛員。駕駛員數量有限，100位駕駛只能同時發動100架自殺無人機的攻擊，防衛方還是有能力對抗。但如果是由人工智慧（AI）操作，衛星導引，只要輸入目標經緯度，數以千計的自殺無人機發動蜂群式的對地攻擊，那就非常、非常可怕。無人機數量太多，如雨點般地從天而降，將癱瘓防衛系統，摧毀大量基礎設施或工廠。如此無須打核戰，就足以讓對方戰爭潛力歸零。

這不是科幻小說，美國已經在開發這系統，而合理推論，中國也是。媒體報導，美國《趣味工程》網站日前宣稱在《麻省理工科技評論》雜誌發現，五角大廈新財年預算報告中悄悄增加了一個龐大的「超級蜂群」項目，借助AI等演算法的幫助，利用數以千計的廉價無人機「在戰場上無所不能」。

更合理的作法，並不是重新採購「數以千計的廉價無人機」，而是將封存的前代戰鬥機重新啟用，裝上AI與衛星導引套件，就可以成為無需駕駛的自殺無人機，執行自殺攻擊任務。

遙控駕駛的自殺無人機或許還不是改變規則的武器，但裝上AI的蜂群自殺無人機卻可能是。如何防禦蜂群無人機攻擊，將是另一個發展重點。就好像電影《駭客任務》一樣，電磁脈衝（EMP）武器是最後的解方嗎？國防部門或許可考慮少買兩架過時的MQ-9，撥些經費研究研究。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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